«Омікрон» розмножується в бронхах у 70 разів швидше, ніж попередні штами – дослідження

«Омікрон» може бути частково стійким до імунітету від вакцин та минулої інфекції

Така особливість «Омікрону» може сприяти швидшому поширенню від людини до людини

Новий штам коронавірусу «Омікрон» розмножується в зразках тканин, взятих із бронхів, приблизно в 70 разів швидше, ніж попередні варіанти, в тому числі «Дельта». Про це свідчать результати дослідження вчених із Університету Гонконгу, пишуть The Guardian і Reuters.

Така особливість цього варіанту може сприяти більш швидкому поширенню від людини до людини.

Дослідження також виявило, що новий варіант коронавірусу зростав у 10 разів повільніше в легеневій тканині, що, за словами авторів дослідження, може бути показником менш тяжкого перебігу захворювання.

Початкові дані були отримані в результаті експериментів із використанням зразків легеневої тканини, взятих у пацієнтів під час операції. За 24 години штам «Омікрон» повторювався приблизно в 70 разів більше, ніж «Дельта» та оригінальний варіант коронавірусу. Хоча бронхи не є верхніми дихальними системами, вчені стверджують, що це може призвести до більшого вірусовиділення в людини й легшої передачі інфекції.

Зазначається, що офіційний звіт про результати перебуває на експертній оцінці для публікації та не був випущений дослідною групою.

Керівник групи вчених Майкл Чан Чі-Вай зазначив, що результат слід інтерпретувати з обережністю, оскільки важке захворювання визначається не тільки тим, як швидко реплікується вірус, але й імунною відповіддю людини.

«Заражаючи набагато більше людей, дуже заразний вірус може спричинити більш тяжке захворювання та смерть, навіть якщо сам вірус може бути менш патогенним», - сказав Чан Чі-Вай. «Тому разом із нашими нещодавніми дослідженнями, які показують, що варіант «Омікрон» може бути частково стійким до імунітету від вакцин та минулої інфекції, загальна загроза від цього штаму, імовірно, буде дуже значною», – додав він.

За словами дослідників, структурна модель того, як варіант «Омікрон» взаємодіє з клітинами й антитілами, проливає світло на його поведінку та допоможе в розробці нейтралізуючих антитіл.

Раніше повідомлялося, що вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Також Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта».

Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

Мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».