Під удар потрапив стратегічний об'єкт у Тульській області РФ (відео)

Атаковано хімкомбінат, який забезпечує потреби ракетно-космічної та оборонної галузі Росії

У Тульській області РФ атаковано хімкомбінат в місті Алексін. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«У 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного прес-матеріалу АГ-4С та освоїло випуск прес-матеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь», – розповів посадовець у своєму телеграм-каналі.

Також, за його даними, хімкомбінат виробляє компоненти, які використовуються у створенні порохів для боєприпасів великих калібрів.

Як стверджують джерела «Главкома» в силових структурах, Алексінський хімкомбінат уразили дрони СБУ та ССО.

«Цієї ночі дрони СБУ та ССО «завітали» в Тульську область РФ на Алексінський хімічний комбінат. Він входить до корпорації «Ростєх» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. З 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о третій ночі тульчани почали писати про атаку на хімбомбінат, вибухи та рух пожежних машин, які прямували до місця займання», – заявило джерело.

💥Безпілотники атакували Тульщину🔥



БпЛА долетіли до міста Алексін. За попередніми даними, під удар міг потрапити місцевий хімічний комбінат. Також дрони могли атакувати Алексінський дослідний механічний завод. pic.twitter.com/zfdd8r4wQo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 9, 2024

Нагадаємо, міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників. Зокрема, 28 безпілотників нібито було знищено над територією Брянської області, 12 – над територією Курської області, чотири – над територією Новгородської області, два – над територією Смоленської області, два – над територією Тульської області і по одному – над територіями Орловської та Тверської областей.