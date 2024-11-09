Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів у семи регіонах

Під атакою опинилося місто Алєксин Тульської області

Міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників. Про це повідомило Міноборони РФ.

Зазначається, що 28 безпілотників нібито було знищено над територією Брянської області, 12 – над територією Курської області, чотири – над територією Новгородської області, два – над територією Смоленської області, два – над територією Тульської області і по одному – над територіями Орловської та Тверської областей.

Місцеві пабіліки повідомляють, що під атакою дронів опинилося місто Алєксин Тульської області.

💥Безпілотники атакували Тульщину🔥



БпЛА долетіли до міста Алексін. За попередніми даними, під удар міг потрапити місцевий хімічний комбінат. Також дрони могли атакувати Алексінський дослідний механічний завод. pic.twitter.com/zfdd8r4wQo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 9, 2024

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Саратовську область Росії атакували безпілотники. Повідомлялося про пожежу внаслідок вибуху на «Саратовському нафтопереробному заводі» – одному з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відомих, як завод «Крекінг», що входить до структури нафтової компанії «Роснефть».

Також уночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Є інформація, що постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.