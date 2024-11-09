Головна Новини
search button user button menu button

Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів у семи регіонах

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів у семи регіонах

Під атакою опинилося місто Алєксин Тульської області

Міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників. Про це повідомило Міноборони РФ.

Зазначається, що 28 безпілотників нібито було знищено над територією Брянської області, 12 – над територією Курської області, чотири – над територією Новгородської області, два – над територією Смоленської області, два – над територією Тульської області і по одному – над територіями Орловської та Тверської областей.

Місцеві пабіліки повідомляють, що під атакою дронів опинилося місто Алєксин Тульської області. 

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Саратовську область Росії атакували безпілотники. Повідомлялося про пожежу внаслідок вибуху на «Саратовському нафтопереробному заводі» – одному з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відомих, як завод «Крекінг», що входить до структури нафтової компанії «Роснефть».

Також уночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста.  Є інформація, що постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.

 

Теги: Міноборони Міноборони РФ завод немовля місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свято та традиції 18 жовтня
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 жовтня, 00:05
Палає спиртзавод «Біохім» у Тамбовській області
Тривожна ніч в РФ: що відомо про стратегічні підприємства, які атакували дрони
22 жовтня, 08:42
За словами генерального директора Халука Байрактара, завод вже готовий на 80%
Стало відомо, коли в Україні почне роботу завод з виробництва Bayraktar
24 жовтня, 19:49
РФ передавала хуситам координати
Росіяни надавали хуситам координати для ударів по кораблях в Червоному морі – WSJ
25 жовтня, 02:37
Медведєв знову погрожує Україні
Медведєв почав погрожувати після запуску в Україні першого заводу Rheinmetall
27 жовтня, 02:06
Як пояснили в зоопарку, тіла тварин привозять на завод для утилізації
На заводі у Рівненській області виявлено мертвого лева: як він там опинився
27 жовтня, 15:29
Горять рослинність та споруди у парку
У Желєзногорську на Курщині – пожежа, росіяни повідомляють про атаку дрона
30 жовтня, 02:27
Станом на 11:50 тридцять п'ять людей постраждали від цього удару, триває пошукова операція
Гостював у бабусі. Після удару РФ рятувальники шукають 15-річного школяра (оновлено)
31 жовтня, 12:47
«Обмежено придатним» українцям потрібно пройти повторно ВЛК
«Обмежено придатним» потрібно повторно пройти ВЛК: у ТЦК назвали терміни
7 листопада, 01:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Маск зробив заяву про завершення війни в Україні
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2024
20K
ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
7253
Одеський обласний ТЦК пояснив, чому оголосив у розшук волонтера Стерненка
6450
Фахівець зі зв'язку, РЕБ та розвідки попередив киян про ознаки скорої ракетної атаки

Новини

Росіяни за добу 417 разів били по населених пунктах Запоріжжя
Сьогодні, 07:54
Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів у семи регіонах
Сьогодні, 07:30
Батько вбив та розчленував сина, вартість Bitcoin оновила історичний максимум: головне за ніч
Сьогодні, 07:02
Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували
Сьогодні, 06:18
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua