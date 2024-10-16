У Підмосков’ї палає будівля військового аеродрому «Чкаловський»

На території аеродрому «Чкаловський» у РФ зайнялася адміністративна будівля, там проводиться евакуація

На військовому аеродромі «Чкаловський» у Московській області РФ спалахнула пожежа. Про це повідомили телеграм-канали Astra та «112».

Зазначається, що на території аеродрому зайнялася адміністративна будівля, там проводять евакуацію. На місці працюють екстрені служби.

Вогонь спалахнув на даху Г-подібної споруди. Пожежі надали другий ранг складності.

«Площа пожежі – 800 кв.м. Попередньо, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Військовий аеродром «Чкаловський» розташований за 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щолково. Він був заснований на початку 1930-х років.

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