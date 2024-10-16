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У Підмосков’ї палає будівля військового аеродрому «Чкаловський»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Підмосков’ї палає будівля військового аеродрому «Чкаловський»
Вогонь спалахнув на даху Г-подібної споруди. Пожежі надали другий ранг складності
фото: Astra

На території аеродрому «Чкаловський» у РФ зайнялася адміністративна будівля, там проводиться евакуація

На військовому аеродромі «Чкаловський» у Московській області РФ спалахнула пожежа. Про це повідомили телеграм-канали Astra та «112». 

Зазначається, що на території аеродрому зайнялася адміністративна будівля, там проводять евакуацію. На місці працюють екстрені служби.

Вогонь спалахнув на даху Г-подібної споруди. Пожежі надали другий ранг складності.

«Площа пожежі – 800 кв.м. Попередньо, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Військовий аеродром «Чкаловський» розташований за 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щолково. Він був заснований на початку 1930-х років. 

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня у Воронезькій області Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників, яка спричинила серйозні пошкодження кількох об'єктів та спалах пожежі Російська влада, за звичною пропагандистською схемою, звинувачує у події Україну, стверджуючи, що засоби протиповітряної оборони та системи радіоелектронної боротьби нібито «збили» і «придушили» кілька безпілотників.

У селі Осенці Пермського краю Росії 4 жовтня спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м. На місці події працюють понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки.

3 жовтня у російському місті Новосибірськ згоріло обласне управління Федеральної служби безпеки (ФСБ).  

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Теги: росія пожежа

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