Вибори через шість місяців? Брат спікера Стефанчука відцурався від своїх слів

Нардеп тепер наголошує, що «будь-які розмови про початок виборчого процесу і про вибори можуть розпочатись виключно лише після перемоги України»

Стефанчук раніше заявив польському виданню, що президентські вибори відбудуться вже за шість-дев’ять місяців

Брат голови Верховної Ради, народний депутат від «Слуги народу» Микола Стефанчук заперечив написане у статті польського журналіста Марціна Вирвала у виданні Wiadomości w Onet. Стефанчук у своїх соцмережах заявив, що проти нього нібито розпочалась «брехлива інформаційна атака».

«Видання розповсюджує неправдиві відомості і стверджує, начебто я на якихось «ресторанних вечерях» висловлювався щодо строків проведення виборів за 6-9 місяців. Це є абсолютною і відвертою неправдою. Допоки в Україні введено воєнний стан жодних маніпуляцій і спекуляцій на тему виборів бути не може», – написав Стефанчук.

Нардеп додав, що «будь-які розмови про початок виборчого процесу і про вибори можуть розпочатись виключно лише після перемоги України», а він сам нібито «жодного разу не вечеряв у жодному ресторані з цим «журналістом».

У тому ж матеріалі Onet Стефанчук запевнив, що в результаті Росія поверне Україні всі території, захоплені з 2014 року, включаючи весь Донбас і Крим, і виплатить репарації. Його слова викликали неабиякий резонанс у суспільстві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прагне, щоб на виборах президента могли проголосувати всі громадяни України, зокрема воїни та біженці. Це можливо після завершення війни з Росією. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera. Єрмак певен, що наступні президентські вибори відбудуться «одразу» після закінчення війни з Росією.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Державному бюджеті наразі не передбачено виділення коштів на проведення будь-яких виборів.

Як відомо, минулого року керівництво парламенту та представники фракцій та груп домовилися про проведення президентських та парламентських виборів після лише завершення воєнного стану.

Також другий президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним главою держави високі.