Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.

Після потрапляння в полон кадирівець став відомим у соцмережах

Під час обміну полоненими, який відбувся 18 жовтня, до Росії повернувся боєць спецпідрозділу «Ахмат» Акраман Масхабов. Про це повідомляє Agents.media.

Зазначається, що після потрапляння в полон кадирівець став відомим у соцмережах завдяки відео українського проєкту «Хочу жити». На ньому боєць «Ахмата» одягнений у худі, схоже на модель бренду Stefano Ricci вартістю понад $2 тис.

До слова, командир спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудінов заявив, що відмовляється від кадирівців, що потрапили у полон на Курщині. Відповідне відео опублікував у Telegram.

Нагадаємо, що 18 жовтня додому повернулось 95 українських військовополонених. «Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Серед них 34 бійців «Азова»: «У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ї бригади «Азов» сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців «Азову». Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року».