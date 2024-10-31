«Може надихнути». Глава Пентагону допустив відправку військ третіх країн до України

У США замислились над відправкою третіми країнами своїх військових до України

Міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу припустив, що треті країни можуть залучити своїх військових до участі у війні в Україні. Так він відповів на питання стосовно присутності солдатів КНДР у зоні активних бойових дій.

«Так, це може надихнути інших на здійснення дій, різних дій», – зазначив Остін на брифінгу.

Глава Пентагону наголосив, що не збирається спекулювати на тему конкретних дій, які можуть статися. Він також визнав, що Сполучені Штати не мають права перешкодити північнокорейським військовослужбовцям бути присутніми у зоні фронту.

Раніше Ллойд Остін заявив, що уряд США та союзники обговорюють варіанти реакції на відправку до Росії військ КНДР. Він уточнив, що Білий дім побоюється рівня військової взаємодії Москви та Пхеньяну. За його версією, на територію РФ могли перекинути близько 10 тис. солдатів з Північної Кореї.

Раніше стало відомо, що Північна Корея дійсно направила близько 10 тис. військових до Росії для навчань та участі у війні РФ проти України. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Очікується, що північнокорейські військові розпочнуть безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді. Про це повідомляється з посиланням на виступ представника України Сергія Кислиці на засіданні Ради безпеки ООН.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби.