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«Українці мають право на справжній і тривалий мир». Звернення Зеленського до Північної Ради

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Українці мають право на справжній і тривалий мир». Звернення Зеленського до Північної Ради
Глава держави зауважив, що треба не допустити повторення російської агресії, а для цього необхідно повністю відновити силу міжнародного права та Статуту ООН
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Глава держави наголосив, що український народ заслуговує на вступ до ЄС і НАТО

Президент Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Північної ради в Ісландії. Про це повідомляє Офіс президента. 

Він подякував народам Ісландії, Норвегії, Данії, Швеції і Фінляндії за підтримку. 

«Українці мають право на справжній і тривалий мир, і я дякую вам за те, що допомагаєте нам досягти його. Без вас ми не змогли б вистояти. Дякую за всю вашу допомогу», – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що треба не допустити повторення російської агресії, а для цього необхідно повністю відновити силу міжнародного права та Статуту ООН. 

«Ми маємо захистити суверенітет України й нашу територіальну цілісність, безпеку нашого народу й наше право жити вільно, як і ваші народи, як і будь-який інший народ», – наголосив президент.

Також Зеленський сказав, що ми маємо розширювати нашу співпрацю у Європі та євроатлантичному регіоні. 

«Єдність має вирішальне значення. Єдність зберігає мир у Європі. І саме тому Україна прагне бути частиною цієї єдності. Наш народ, наша нація заслуговують на вступ до ЄС і НАТО, і я вдячний вашим країнам за підтримку на цьому шляху до геополітичної визначеності», – зазначив Зеленський. 

Він закликав пам’ятати: у воєнний час кожне рішення, ухвалене країною-партнером того, на кого нападають, – це передусім рішення про час. 

«Час, як довго триватиме війна. Як довго триватиме несправедливість. Як довго не буде справжнього, тривалого миру. Нехай ваші рішення закінчать війну і принесуть справжній тривалий мир, а не тимчасову ілюзію. Це абсолютно можливо. Україна заслуговує на справжній мир. Це так само ясно й прозоро, як кришталево чиста вода, яку ми бачили вчора тут, у Тінгвеллірі», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Під час візиту він мав обговорити питання щодо підтримки плану перемоги, фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовки до зими, морської безпеки, обмеження російського тіньового флоту, оборонної підтримки, підготовки та оснащення українських воїнів.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном. Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем. Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

Сьогодні у Рейк’явіку президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Ісландії Халлою Томасдоттір. Під час зустріч, зокрема, йшлося про реалізацію формули миру та підготовка до другого Саміту миру. 

Теги: війна Ірландія Володимир Зеленський Україна

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