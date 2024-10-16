Зірковий актор Театру на Лівому березі розказав про ставлення до режисера, який залишив Україну в перші дні війни

Володимир Кравчук: Яка це має бути значуща місія, аби сидіти за кордоном, а не воювати?

Український актор Володимир Кравчук заявив, що не ставиться позитивно до людей, які втекли за кордон під час війни. Так він в інтерв'ю «Главкому» прокоментував виїзд з України колишнього керівника Театру на Лівому Березі режисера Стаса Жиркова.

«Скажу вам, що велика кількість людей з мого кола друзів теж якимось чином опинилися закордоном. Чесно, я ставлюсь до цього не дуже. Не зміг би так вчинити. Гадаю, це призвело б до руйнування моєї особистості. Не уявляю, як би я після такого міг добре почуватися закордоном. Увесь час знаючи, що мій обов’язок насправді захищати Україну», – зауважив актор.

Володимир Кравчук заявив, що дехто з артистів виїжджає за кордон та відстоює там позицію України. Однак, за його словами, ці дії можуть бути недостатніми: «Хоча я й бачу, що ці люди роблять промоцію України, відстоюючи нашу позицію. Наприклад, на тих же кінофестивалях. Питання тільки в тому, чи достатньо цих зусиль, щоби заглушити свій внутрішній конфлікт. Як на мене, то ні. Мені б не вистачило. Яка це має бути значуща місія, аби я себе не звинувачував, що сиджу закордоном, а не воюю?».

Актор додав, що згодом прийдеться обговорювати участь таких людей у майбутньому політичному житті України: «Врешті-решт нам все одно доведеться сісти з такими людьми і обговорити їхню подальшу участь у майбутньому політичному житті України».

Володимир Кравчук народився у Камʼянці-Подільському на Хмельниччині. Працював актором у студії «Мамахохотала», з 2019 року – у театрі драми й комедії на Лівому березі столиці. Був героєм фільмів «Сусідка» «Бурштинові копи». Спершу актор записався у тероборону, нині 40-річний Володимир захищає Батьківщину на фронті.

Нагадаємо, що колишній керівник Театру на Лівому Березі Стас Жирков у березні 2022 року виїхав з України для участі в міжнародних проєктах. Однак назад не повернувся.

До слова, актор Володимир Кравчук, який нині боронить Україну на фронті, зіграв головну роль далекобійника-відлюдника Андрія в українському фільмі «Ти – космос». Він в інтерв'ю «Главкому» розповів, що почав грати на сцені без профільної освіти.

Також Володимир Кравчук заявляв, що деякі мобілізовані артисти мають вільний час на службі, тому використовують його для виступу на сцені. Він вважає, що нічого поганого у цьому немає.