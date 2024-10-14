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Нардеп розповів, скільки відсотків мобілізованих потрапляють на передову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардеп розповів, скільки відсотків мобілізованих потрапляють на передову
Нардеп Федієнко вважає, що з усіх мобілізованих зі зброєю в руках воює лише 15%
фото: Facebook/Генштаб

Збройні сили України мають дефіцит у тилових кадрах на посади

Не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких – близько 10%. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко в ефірі «Радіо Свобода».

Як зазначив Федієнко, Збройні сили України мають дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв.

«Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність, і він може бути обмежено придатним для виконання якихось бойових завдань. Але при цьому у нас не вистачає водіїв, електриків, у нас не вистачає фінансистів – тих людей, які працюють з грошима в бригадах. Ми не можемо сказати, що усі, кого мобілізують, вони відправляються на лінію фронту, в окопи. На мій погляд, до 10-15% військовослужбовців, які зі зброєю в руках виконують свій бойовий обов’язок», – сказав він.

Як відомо, Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації. Наступною ціллю Міноборони є реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним Крим заявив, що військові поки що не відчувають позитивних змін на фронті після посилення мобілізації. Масштабного поповнення особового складу не відбулося.

До слова, бойові частини відмовляються мобілізувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони вже не здатні виконувати необхідні завдання. Однак є два випадки, коли цю категорію все ж можуть призвати.

Як повідомлялося, у транспортно-логістичній сфері в Україні через мобілізацію дефіцит водіїв сягає 25% потреби, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%.

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Теги: депутат ЗСУ війна мобілізація

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