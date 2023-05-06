Підрив авто російського пропагандиста Прилєпіна: СБУ прокоментувала «український слід»
«Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги», – пояснили у відомстві
Служба безпеки України у відповідь на запит «Главкома» прокоментувала підрив автівки російського пропагандиста Захара Прилєпіна.
«Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої «бавовни», яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками», – повідомила пресслужба відомства.
Разом із тим, наголошують у пресслужбі, як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати! Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам.
«Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане», – додали у Службі безпеки.
Нагадаємо, російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомляє, що за підозрою в причетності до підриву автомобіля колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна затриманий «уродженець України».
6 травня в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.
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