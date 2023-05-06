Підрив автомобіля пропагандиста Прилєпіна: з’явилися фото та відео
Прилєпін вижив, однак тяжко поранений
У Нижньогородській області Росії на трасі підірвали автомобіль письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна. У мережі з’явилися фото та відео.
Водій автівки загинув, сам пропагандист отримав поранення, стверджують ЗМІ.
Вибух стався у Нижньому Новгороді. За попередніми даними, вибуховий пристрій був закріплений під дном автомобіля.
Хоча ЗМІ пишуть, що Прилєпін поранений, у його пресслужбі кажуть, що з пропагандистом «все гаразд».
Як стверджує джерело російського видання «РБК», Прилєпін зранку повертався до Москви з окупованого Донбасу. Автомобіль Прилєпіна перетнув один з пропускних пунктів на прикордонній території, а пізніше зупинився в кафе в Нижньогородській області. За даними Telegram-каналу Baza.
Дочка Прилєпіна встигла вийти з машини за кілька хвилин до вибуху. Відповідно до інформації, під час вибуху вона перебувала за сто метрів від автомобіля.
Раніше повідомлялося, що вибух стався близько 10:40 ранку в районі міста Бор Нижньогородської області, де начебто за Прилєпіним стежили й дочекалися, коли він висадить із машини доньку.
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