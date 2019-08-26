Підсумкова заява саміту G7 вмістилася на одній сторінці



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Учасники саміту G7-2019

Макрон назвав цьогорічний саміт «нервозним»

Лідери саміту «Великої сімки» погодили підсумкову заяву, яка була представлена на одній сторінці. Як стверджує президент Франції Емманюель Макрон, документ охопив усі важливі теми, які обговорювалися на зустрічі, передає «theБабель».

Так, під час завершальної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом, Макрон заявив, що зараз представникам ЗМІ буде розданий односторінковий документ, в якому будуть підбиті підсумки зустрічі «Великої сімки». Сам саміт він назвав нервозним.

«З самого початку було багато нервозності, багато очікувань і напруженості. Учасники прагнули передати спільне послання і проявили продуктивну роботу», — зазначив він.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.

Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.

У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорили безпекову ситуацію в Україні, а також виклики у міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.

26 серпня Макрон подарував лідерам G7 наручні годинники з океанського сміття.

Дональд Трамп заявив, що планує організувати наступний саміт G7 на території свого гольф-клубу.