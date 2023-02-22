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У Туреччині утворились гігантські розломи земної кори (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Туреччині утворились гігантські розломи земної кори (відео)
Землетруси у Туреччині залишили по собі шокуючі наслідки
фото: www.hurriyet.com.tr

Недалеко від епіцентру землетрусів утворився розлом земної кори шириною з футбольне поле та глибиною з 13-поверховий будинок

У Туреччині опублікували нове шокуюче відео з гігантськими розломами земної кори після нищівних землетрусів 6 лютого. Так, на цих кадрах видно, що внаслідок зсувів було «розрізано» оливковий гай поряд із містом Алтинезю у провінції Хатай.

Прірва, що утворилася, просто величезна  –  її ширину можна порівняти з розмірами футбольного поля.

«Землетрус розрізав оливковий гай у місті Алтинезю в провінції Хатай, утворивши прірву прямо посеред неї. Розріз приблизно шириною з футбольне поле та глибиною з 13-поверховий будинок. Місцеві жителі вдячні, що він не пройшов через їхні квартали», – пишуть користувачі соцмереж.

На кадрах, що вражають уяву, видно шокуючі масштаби розлому. Важко уявити наслідки, і скільки жертв було б, якби цей розлом пройшов через густонаселене місто.

Велике будівництво

Після землетрусу з епіцентром у Кахраманмараші в Туреччині необхідно збудувати півмільйона нових будинків. Експерти організації ООН назвали лихо «найбільшим землетрусом» за всю історію Туреччини, що позбавило даху над головою 1,5 млн осіб.

В 11 провінціях, які постраждали від землетрусу, за місяць розпочнеться будівництво будинків. Будівництво осель для постраждалих від землетрусу розпочнеться уже у березні.

За словами президента Туреччини, за перший місяць буде збудовано близько 200 тисяч нових будинків, і далі будівельні роботи будуть вестись відповідно до календарного плану. Люди, які живуть у наметових містечках та модульних об'єктах, зможуть переїхати до нових квартир протягом року. Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD),  повідомляє, що постраждалих від землетрусів регіонах встановлено 300 809 наметів,

Арешти винних 

Також правоохоронці звітують, що Туреччині заарештовано 160 осіб, причетних до будівництва житлових комплексів, які були зруйновані землетрусами. У справах про крадіжки, мародерство та шахрайство затримано 181 підозрюваного.

За декілька днів у Стамбулі затримано 6 підрядників житлових комплексів у Газіантепі та Малатьї, які зруйнувались під час двох землетрусів. Троє з них було заарештовано, щодо інших запобіжним заходом стала підписка про невиїзд.

Нагадаємо, за останніми  даними яисло загиблих в результаті турецько-сирійських землетрусів перевищило 45 тисяч осіб. В Туреччині кількість жертв збільшилася до 39 672 осіб, а влада Сирії повідомляє про понад 5800 загиблих.

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Теги: шахрайство будівництво будинок місто землетрус влада велике будівництво відео

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