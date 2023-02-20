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Блінкен розповів, як США допоможе Туреччині із наслідками землетрусів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Блінкен розповів, як США допоможе Туреччині із наслідками землетрусів
Блінкен прибув із візитом до Туреччини
фото: https://twitter.com/SecBlinken

США готові надати Туреччині та Сирії   $85 млн гуманітарної допомоги на подолання наслідків землетрусів

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час поїздки до Туреччини, що Вашингтон підтримуватиме свого союзника «стільки, скільки буде потрібно» після землетрусів, які сколихнули країну два тижні тому.  Під час свого візиту до Туреччини державний секретар США Ентоні Блінкен  зустрівся з міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу. Про це він заявив у своєму Twitter.

«Зустрівся з міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу і висловив зобов’язання продовжувати допомагати Туреччині, нашому давньому партнеру
по НАТО у подоланні наслідків руйнівних землетрусів. Я поділялю смуток мільйонів американців у зв’язку з загибеллю громадян Туреччини», – зазначив Ентоні Блінкен.blinken.jpg (73 KB) 

Сполучені Штати направили пошуково-рятувальну групу до Туреччини разом із медичними засобами, обладнанням для розбивання бетону та додатковим фінансуванням у розмірі $85 млн гуманітарної допомоги, яка також охоплює Сирію.

У понеділок Туреччина активізувала роботу з розчищення завалів із зруйнованих будівель, оскільки рятувальні роботи припинилися через два тижні після того, як потужні землетруси забрали життя понад 46 тисяч людей на півдні Туреччини та північному заході Сирії.

Нагадаємо,перша група українських рятувальників повернулася з Туреччини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Понад тиждень українські рятувальники допомагали турецьким колегам розшукувати людей під завалами.

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Теги: Ентоні Блінкен Ігор Клименко землетрус Вашингтон рятувальники Греція міністр трагедія Туреччина

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