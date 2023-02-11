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Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)
Олег Царьов усю свою політичну кар'єру підтримував ідеї «русского мира»
фото: з відкритих джерел

Саме так Олег Царьов пропонує відреагувати на програш Росії у війні проти України

Колишній нардеп та екскандидат у президенти Олег Царьов заявив, що у разі програшу Росії «доведеться шандарахнути ядерною зброєю по жінках і дітях» в Україні. Як повідомляє український журналіст Денис Казанський, про це Царьов заявив під час одного з пропагандистських стрімів.

Разом з тим опальний політик заявив, що вважає Україну «історичною російською землею».

«А якщо ми ще почнемо на нашій історичній російські землі шандарахати ядерною зброєю... Звісно, якщо виходу не буде, будемо шандарахати. Але там жінки і діти», – заявив Царьов.

У 2014 році прихильник «русского мира» Олег Царьов втік з України в РФ, а незабаром перебрався в анексований Крим. Після втечі з України Царьов відкрито підтримує бойовиків на сході України і знаходиться в розшуку українських правоохоронних органів.

Нагадаємо, що нещодавно Царьов несподівано відкрив правду про Януковича. Він також визнав, що Росія «втратила» Україну.

 

 

Теги: росія Олег Царьов відео зрада ядерна зброя

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