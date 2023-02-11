Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)

Саме так Олег Царьов пропонує відреагувати на програш Росії у війні проти України

Колишній нардеп та екскандидат у президенти Олег Царьов заявив, що у разі програшу Росії «доведеться шандарахнути ядерною зброєю по жінках і дітях» в Україні. Як повідомляє український журналіст Денис Казанський, про це Царьов заявив під час одного з пропагандистських стрімів.

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Разом з тим опальний політик заявив, що вважає Україну «історичною російською землею».

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«А якщо ми ще почнемо на нашій історичній російські землі шандарахати ядерною зброєю... Звісно, якщо виходу не буде, будемо шандарахати. Але там жінки і діти», – заявив Царьов.

У 2014 році прихильник «русского мира» Олег Царьов втік з України в РФ, а незабаром перебрався в анексований Крим. Після втечі з України Царьов відкрито підтримує бойовиків на сході України і знаходиться в розшуку українських правоохоронних органів.

Нагадаємо, що нещодавно Царьов несподівано відкрив правду про Януковича. Він також визнав, що Росія «втратила» Україну.