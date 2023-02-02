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Австрія висилає ще чотирьох російських дипломатів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Австрія висилає ще чотирьох російських дипломатів
фото з відкритих джерел

Російських дипломатів підозрюють у шпигунстві

Австрія оголосила ще чотирьох російських дипломатів персонами нон грата. Їх підозрюють у шпигунстві.  Про це повідомляє AFP.

«Австрія надсилає чотирьох російських дипломатів», – йдеться в повідомленні.

При цьому австрійське видання Kurier, цитуючи міністерство закордонних справ, повідомляє, що російських дипломатів підозрюють у шпигунстві.

«Два дипломати з російського посольства вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони були оголошені небажаними особами відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Австрії арештовано сина російського дипломата за підозрою у шпигунстві.

Також влада Австрії видала візи для членів російської делегації до Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Усі члени делегації перебувають у санкційних списках Європейського Союзу. 

Теги: шпигун влада Австрія

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