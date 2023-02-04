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Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
фото скріншот відео

Президент зазначив, що є відповідні подання від СБУ щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства

Президент України Володимир Зеленський анонсував чергове «очищення» України від людей з паспортом Росії. Про це він заявив у вечірньому зверненні.

«Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що є відповідні подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства. «Завтра ж буде зроблено ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів», – заявив глава держави.

Зеленський також нагадав, що сьогодні ще 116 українців повернулися на рідну землю з російського полону.

«Маємо добру новину: ще 116 українців звільнені з російського полону. Із них 114 – рядові та сержанти, двоє – офіцери…

Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок з російського полону. І я дякую також усім, хто задіяний у допомозі цим нашим людям після їхнього повернення», - сказав президент.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 лютого, відбувся новий великий обмін полоненими: Україна повернула додому ще 116 наших людей. 

Читайте також: СБУ показала ексклюзивне відео обміну 116 українських полонених
Теги: документи обмін полоненими Володимир Зеленський Україна президент відео 24 лютого

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