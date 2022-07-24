Пластичний хірург пояснив, що у Путіна з обличчям

Російський диктатор використовує інноваційні технології, що дозволяють подовжити життя і відтермінувати старіння

Розмови навколо можливих діагнозів російського диктатора Володимира Путіна точаться постійно. Зокрема, обговорюють неприродну одутлість його обличчя, яку багато хто вважає ознакою тяжкої хвороби. Нову хвилю розмов викликала заява директора ЦРУ Вільяма Бернса, який сказав, що діагнози Путіна насправді можуть стати фейком і весь світ просто видає бажане за дійсне. Про те, що насправді відбувається з обличчям Путіна і чи варто його вже «починати ховати», ТСН поговорили з відомим пластичним хірургом Дмитром Слоссером.

«Розмови про смертельну хворобу Путіна почалися років п'ять тому. Мені здається, що це була свідомо запущена ним же дезінформація, метою якої було виявлення ворогів і людей, яким не варто довіряти. Насправді за останні роки Путін не став мати гірший вигляд і навіть видаватися значно старшим, хоча певні зміни в його зовнішності все ж таки з'явилися.

На мій погляд, Путін не хворий, навпаки, найімовірніше, він користується результатами інноваційних технологій, що дозволяють подовжити життя і відтермінувати старіння. У свій час я працював у Москві і знаю, що цій темі там приділяють багато уваги, а у світовій науці є досить успішні розробки.

Хоча його обличчя дійсно має все більш одутлий вигляд. Найімовірніше, причиною цього можуть бути ін'єкції філерів. Саме таким способом Путін бореться із зморшками. Але шкіра з кожним роком провисає все більше, і лікарям доводиться збільшувати обсяг філерів. Таким чином обличчя Путіна поступово стає все більш кулястим і надутим.

Думаю, якщо чутки про його хворобу неправда і він проживе досить довго, то ми рано чи пізно побачимо, як ця кулька лусне».

Нагадаємо, Центральне розвідувальне управління США заперечує наявність у російського диктатора Володимира Путіна психічних чи фізичних хвороб, він здоровий.

Як повідомлялося, після повернення з Ірану у російського диктатора Володимира Путіна дещо здало здоров’я.

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