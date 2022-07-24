  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. В окупованому Херсоні рашисти змушують підприємців отримувати паспорти РФ
рус
    Політика

    В окупованому Херсоні рашисти змушують підприємців отримувати паспорти РФ

    В окупованому Херсоні рашисти змушують підприємців отримувати паспорти РФ
    фото: pixabay.com

    Рашисти примушують бізнес сплачувати податки окупантам

    У тимчасово окупованому Херсоні «влада» змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації, для якої потрібно отримати російський паспорт. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook

    «У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам. Для того, аби «зареєструватися», треба отримати російський паспорт», – йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що ринки та магазини Херсонщини заповнили товари вкрай поганої якості, завезені з Росії. «При цьому цю продукцію маркують відомим українськими брендами»,– зазначають в ОДА.

    В ОДА також повідомили, що у Скадовську окупанти захопили приміщення редакції «Чорноморець» та випускають там пропагандистські брошури.

    Як раніше повідомлялося, Окупанти продають у Краснодарі херсонські кавуни із рашистськими наліпками.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти податки війна бізнес паспорт Херсонщина Україна влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В окупованому Херсоні рашисти змушують підприємців отримувати паспорти РФ