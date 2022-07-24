В окупованому Херсоні рашисти змушують підприємців отримувати паспорти РФ

Рашисти примушують бізнес сплачувати податки окупантам

У тимчасово окупованому Херсоні «влада» змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації, для якої потрібно отримати російський паспорт. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook

«У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам. Для того, аби «зареєструватися», треба отримати російський паспорт», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що ринки та магазини Херсонщини заповнили товари вкрай поганої якості, завезені з Росії. «При цьому цю продукцію маркують відомим українськими брендами»,– зазначають в ОДА.

В ОДА також повідомили, що у Скадовську окупанти захопили приміщення редакції «Чорноморець» та випускають там пропагандистські брошури.

Як раніше повідомлялося, Окупанти продають у Краснодарі херсонські кавуни із рашистськими наліпками.