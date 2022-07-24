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    Політика

    Папа Римський підтвердив, що хоче відвідати Київ

    Папа Римський підтвердив, що хоче відвідати Київ
    фото з відкритих джерел

    Приїзд понтифіка може відбутися у серпні

    Папа Римський Франциск вкотре заявив, що хоче відвідати Київ, щоб покласти край війні, яку засуджує. Про це повідомляє Reuters.

    «Я маю велике бажання поїхати до Києва», – сказав Папа Римський у відповідь на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну. Зараз понтифік вирушає до Канади.

    Як раніше повідомлялося, Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року. Його візит почнуть готувати після поїздки понтифіка до Канади, яка запланована на липень.

    Як повідомлялося, Папа Римський Франциск в інтерв’ю агентству Reuters висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би відвідати Москву та Київ.

    У МЗС поновили запрошення понтифіку і заявили, що цей візит посилить роль Папи у відновленні миру на українській землі.

    Папа Франциск відвідає Канаду з 24 по 30 липня.

    Нагадаємо, під час зустрічі зі 160 школярами з усієї Італії в рамках регулярної ініціативи «Дитячий потяг», Папа Римський Франциск висловив бажання поїхати до України.

    Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corri ere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також

    Теги: росія окупанти Папа Римський війна посол Україна окупація #stoprussia
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    Папа Римський підтвердив, що хоче відвідати Київ