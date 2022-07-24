Папа Римський підтвердив, що хоче відвідати Київ

Папа Римський Франциск вкотре заявив, що хоче відвідати Київ, щоб покласти край війні, яку засуджує. Про це повідомляє Reuters.

«Я маю велике бажання поїхати до Києва», – сказав Папа Римський у відповідь на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну. Зараз понтифік вирушає до Канади.

Як раніше повідомлялося, Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року. Його візит почнуть готувати після поїздки понтифіка до Канади, яка запланована на липень.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск в інтерв’ю агентству Reuters висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би відвідати Москву та Київ.

У МЗС поновили запрошення понтифіку і заявили, що цей візит посилить роль Папи у відновленні миру на українській землі.

Папа Франциск відвідає Канаду з 24 по 30 липня.

Нагадаємо, під час зустрічі зі 160 школярами з усієї Італії в рамках регулярної ініціативи «Дитячий потяг», Папа Римський Франциск висловив бажання поїхати до України.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corri ere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також