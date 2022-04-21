Що відбувається з Путіним? Психолог проаналізував дивні пози диктатора на свіжому відео

Диктатор занадто знервований, шукає опору, але хоче видаватися дуже розслабленим

Сьогодні Кремль опублікував інформацію про те, як президент країни-агресора Володимир Путін вітає свого міністра оборони Сергія Шойгу «зі взяттям Маріуполя». Інформація супроводжується «паркетним» відео зустрічі диктатора зі своїм міністром. У ролику звертає на себе увагу поза Путіна: надто вона неприродня. Мову тіла обох учасників кабінетної зустрічі, відзнятої спеціально для російського споживача пропаганди, проаналізував для «Главкома» політичний психолог, експерт з невербальної комунікації Валентин Кім.

Аналіз він розпочав із трактування пози воєнного злочинця Сергія Шойгу.

«Він сидить на краєчку крісла – частіше за все це свідчить про дві речі. Перша – це відчуття невпевненості людини перед великим начальником, а отже, намагання зайняти якомога менше посадочного місця. Це також відчуття страху. Друга – готовність негайно виконувати доручення. Так ми сідаємо тоді, коли готові у будь-який момент підскочити і побігти. Він не розвалився, не сів глибоко – він готовий моментально діяти», – зазначає експерт.

Поза Шойгу, підсумовує Кім, свідчить про його готовність виконувати будь-який наказ Путіна.

«Є ще третє пояснення такої пози – загострення геморою, але медичний аспекти я не чіпатиму», – додає експерт.

Кім також припустив, що справжні рішення ухвалювалися Путіним не безпосередньо за столом, у момент зйомки, а заздалегідь. Тобто перед глядачем – просто розігрується п’єска: начальник і підлеглий.

«У Путіна ж поза дуже дивна. Він втиснувся у крісло, буквально розплився по ньому – найчастіше так сидить людина, яка відчуває або повну розслабленість, або ж, навпаки, боїться. Таким чином людина намагається злитися з кріслом, з тлом, стати непомітним», – каже експерт.

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За словами Кіма, вдвічі дивним є яскравий жест Путіна: він із зусиллям схопився рукою за стіл і міцно тримався. «Найчастіші подібні жести свідчать про невпевненість людини, про стан тривожності – тіло намагається «заземлитися», набути стабільності. Звідси можна припустити, що Путін відчуває невпевненість. Більше того, його інтонації, виправляння самого себе – це також ознака невпевненості і незадоволеності тим, що він озвучує», – коментує психолог.

«Зауважу, поза Путіна, у якій він на відео, останнім часом стала для нього дуже характерною. Під час свого звернення до росіян напередодні вторгнення він сидів приблизно так само: чи то втискався у крісло, чи то розвалювався у ньому, тримався за стіл. Вірогідно, він досить давно перебуває у стані занепокоєння, відчуває тривогу та нервозність щодо своїх дій. Але те, що він не здатний інакше сісти перед камерою, є дуже дивним. Це може бути пов’язано з якоюсь хворобою, фізичним дискомфортом», – додає Кім.

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Експерт робить такі висновки. «Для Шойгу розмова з Путіним (попри вітання із «захопленням Маруіполя») є фактором тривоги, і від тієї близькості і тепла, які були між ним і Путіним під час поїздки до тайги і відвідуванням шаманів, не лишилось і сліду», – зазначає психолог.