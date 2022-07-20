Путін захворів після поїздки до Ірану (відео)

Російський диктатор поскаржився на іранські кондиціонери

Після повернення з Ірану у російського диктатора Володимира Путіна дещо здало здоров’я. Сьогодні президент країни-агресорки з’явився на людях з симптомами застуди. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Відповідаючи на запитання журналістів в рамках участі у форумі «Сильні ідеї для нового часу», Путін попросив вибачення за хриплий голос. Російський диктатор бідкається, що в Ірані вчора було дуже жарко – 38 градусів, а кондиціонери «нормально так шурують».

Додамо, що під час вчорашнього візиту до Ірану Путін відмовився від уже традиційних для нього посилених заходів карантину. Російський лідер відмовився від уже знаменитих довгих столів, які б тримали людей на відстані та не дотримувався соціальної дистанції під час заходів у Ірані.

Також соцмережі звернули увагу на яскраві емоції Володимира Путіна перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Путіну довелося чекати на Ердогана. Російський диктатор нервував: хилитався зі сторони в сторону, а також мав яскраво виражену міміку.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 19 липня побував з візитом у Ірані. Путін висунув умову для розблокування експорту зерна з України.

Також нагадаємо, що раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами.

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