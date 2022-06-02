Похорон загиблого в Україні російського генерала: влада промовчала про його участь у війні

Генерал-майор РФ у відставці Канамат Боташев загинув на російсько-українській війні під Попасною, але влада навіть на похороні посоромилася згадати про його участь у кремлівському вторгненні

Адміністрація міста Карачаєвськ вирішила не згадувати, де саме загинув генерал-майор Боташев

У Карачаєво-Черкесії (республіка в складі РФ – ред.) пройшов похорон Канамата Боташева, збитого в небі на сході України, де він брав участь у загарбницькій війні, розпочатій Володимиром Путіним.

Фото та відео похорону рашистського генерал-майора у відставці виклали у соцмережі.

«Нет сочувствия!»

В российском городе Карачаевск похоронили ранее судимого 63 летнего генерал-майора ВВС России Канамата Боташева.

22 мая самолет Минобороны РФ был сбит в Украине над Луганской областью, а ранее судимый военный летчик Боташев не успел катапультироваться и погиб. pic.twitter.com/uYeOrePg49 — Press Focus (@Press_Focusnik) June 2, 2022

Адміністрація міста Карачаєвськ, де і поховали ліквідованого українськими захисниками рашиста, повідомила про сам факт прощання із «героїчно загиблим» Боташевим.

Але при цьому влада не стала уточнювати, де саме він був знищений, заявивши тільки, що генерал-майор у відставці «виконував свій військовий обов'язок».

Нагадаємо, що Канамат Боташев був знищений в Україні, біля Попасної. Літак Су-25, яким керував відставний генерал-майор, був збитий ПЗРК «Стінгер».