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    У світі

    Похорон загиблого в Україні російського генерала: влада промовчала про його участь у війні

    Генерал-майор РФ у відставці Канамат Боташев загинув на російсько-українській війні під Попасною, але влада навіть на похороні посоромилася згадати про його участь у кремлівському вторгненні - Похорон загиблого в Україні російського генерала: влада промовчала про його участь у війні
    Генерал-майор РФ у відставці Канамат Боташев загинув на російсько-українській війні під Попасною, але влада навіть на похороні посоромилася згадати про його участь у кремлівському вторгненні
    фото з відкритих джерел

    Адміністрація міста Карачаєвськ вирішила не згадувати, де саме загинув генерал-майор Боташев

    У Карачаєво-Черкесії (республіка в складі РФ – ред.) пройшов похорон Канамата Боташева, збитого в небі на сході України, де він брав участь у загарбницькій війні, розпочатій Володимиром Путіним.

    Фото та відео похорону рашистського генерал-майора у відставці виклали у соцмережі.

    Адміністрація міста Карачаєвськ, де і поховали ліквідованого українськими захисниками рашиста, повідомила про сам факт прощання із «героїчно загиблим» Боташевим.

    Але при цьому влада не стала уточнювати, де саме він був знищений, заявивши тільки, що генерал-майор у відставці «виконував свій військовий обов'язок».

    Нагадаємо, що Канамат Боташев був знищений в Україні, біля Попасної. Літак Су-25, яким керував відставний генерал-майор, був збитий ПЗРК «Стінгер».

    Теги: росія окупанти авіація війна Україна окупація похорон #stoprussia
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    Похорон загиблого в Україні російського генерала: влада промовчала про його участь у війні