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    Думки вголос

    У РФ публічно поховали вже на тисячу військових більше, ніж влада визнала вбитими на війні

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
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    Похорон російських окупантів зафіксовано у 1440 населених пунктах - У РФ публічно поховали вже на тисячу військових більше, ніж влада визнала вбитими на війні
    Похорон російських окупантів зафіксовано у 1440 населених пунктах

    Коли починаєш вивчати карту похорон в розрізі міст, Росія постає у новому світлі

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    По состоянию на вечер 11 мая группа ИС зафиксировала имена 2351 российского оккупанта, которого публично похоронили или официально признали уничтоженным в самой России. Похоронки публично зафиксированы в 1440 населенных пунктах.

    Минобороны РФ последний раз «признавало» потери еще в марте и озвучило тогда цифру – 1351 убитый.

    Т.е., по состоянию на вчера в России публично похоронили на 1000 солдат больше, чем официально признали убитыми на федеральном уровне.

    Я подчеркиваю слово «публично» – потому что непублично похоронено в несколько раз больше. Точное количество мы не знаем, но по нескольким регионам данные есть – соотношение примерно 1 к 7: публично засвечивают одного, тихонько прикапывают еще 7 (это число может сильно отличаться в разных регионах).

    Когда начинаешь изучать карту похорон в разрезе городов, Россия предстает в новом свете.

    Например, по состоянию на 11.05 в Москве публично похоронили 5 уничтоженных оккупантов. Столько же солдат публично похоронили в городе Краснокаменск (Забайкальский край). Расстояние от Краснокаменска до Москвы по автодороге – 6676 км. До границы с Китаем – 50 км.

    В Краснокаменске проживает 51 тыс. человек. Градообращующим предприятием является Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) — крупнейшее в России и одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире.

    Мужчины доживают в Краснокаменске в среднем до 61 года. И умирают в основном от онко- и сердечно-сосудистых заболеваний. Напомню, что пенсионный возраст в РФ – 65 лет.

    Наличие урановых рудников и высокая смертность среди мужчин считается нелепым совпадением, любая связь между этими факторами всячески отрицается. Также отрицается проблема массового алкоголизма.

    С 2014 г. Краснокаменск включен в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением. Хотя если посмотреть фото, то в городе как минимум один район с примерно 70 приличными коттеджами, новыми.

    Наиболее известной достопримечательностью города является исправительная колония, где сидел олигарх Михаил Ходорковский.

    Сложно представить, почему юноши идут из этого социального рая в армию, чтобы умереть за тысячи километров от родного дома.

    5 оккупантов официально похоронено и в «городе мародеров» – Рубцовске (Алтайский край). Солдаты именно из этого города прославились массовой отправкой из Беларуси награбленного в Украине. Замечательные видео с ними облетели весь мир.

    От Рубцовска до Москвы вдвое ближе, чем от Краснокаменска – всего 3,5 тыс. км. До границы с Казахстаном – 40 км.

    Население – 140 тыс. человек, уменьшается. Город был центром сельскохозяйственного машиностроения, делал трактора, тягачи, даже элементы бронетехники (развился благодаря эвакуации предприятий во время ВМВ, в т.ч. – из Харькова и Одессы). Потом практически все крупное загнулось.

    Наиболее стабильная и оплачиваемая работа – в исправительных колониях. Контрактная армия – приличный вариант...

    Профессиональные военные из традиционных воинских центров + люди из примерно вот таких городов/сел – это и есть российская армия в своей массе.

    Джерело: блог Олексія Копитько

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У РФ публічно поховали вже на тисячу військових більше, ніж влада визнала вбитими на війні