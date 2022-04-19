  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Росії поховали військового, тіло якого зараз лежить в полі під Києвом (відео)

    Наразі в полі на Київщині лежить тіло Даніїла Меньшикова з документами, що підтверджують його особу - У Росії поховали військового, тіло якого зараз лежить в полі під Києвом (відео)
    Наразі в полі на Київщині лежить тіло Даніїла Меньшикова з документами, що підтверджують його особу
    фото: скріншот із відео

    Кого хоронять у Росії?

    19 квітня в місті Тотьма у Вологодській області Росії відбулось поховання гвардії лейтенанта Даніїла Андрійовича Меньшикова. Про похорони російського окупанта повідомив місцевий сайт.

    Скріншот із сайту адміністрації Тотємського району РФ

    Скріншот із сайту адміністрації Тотємського району РФ

    Але, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, наразі тіло загиблого окупанта знаходиться біля села Мощун в Бучанському районі Київської області. Українські військові оприлюднили відео, на якому зафіксовано тіло Меньшикова з документами, що підтверджують його особу, в полі на Київщині.

    Постає питання: кого хоронять у РФ?

    «Населення країни-агресора вже мабуть звикло до такої тьми «руського міра». Від підміни понять, всеохоплюючої брехні та фальсифікації, до підміни тіл своїх загиблих солдатів», - зазначає Генштаб ЗСУ.

    Читайте також: «Своих не бросаем: только их трупы». Як Росія розкидається тілами своїх солдатів
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії поховали військового, тіло якого зараз лежить в полі під Києвом (відео)