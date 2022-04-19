У Росії поховали військового, тіло якого зараз лежить в полі під Києвом (відео)
Кого хоронять у Росії?
19 квітня в місті Тотьма у Вологодській області Росії відбулось поховання гвардії лейтенанта Даніїла Андрійовича Меньшикова. Про похорони російського окупанта повідомив місцевий сайт.
Але, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, наразі тіло загиблого окупанта знаходиться біля села Мощун в Бучанському районі Київської області. Українські військові оприлюднили відео, на якому зафіксовано тіло Меньшикова з документами, що підтверджують його особу, в полі на Київщині.
Постає питання: кого хоронять у РФ?
«Населення країни-агресора вже мабуть звикло до такої тьми «руського міра». Від підміни понять, всеохоплюючої брехні та фальсифікації, до підміни тіл своїх загиблих солдатів», - зазначає Генштаб ЗСУ.