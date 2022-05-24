На Луганщині українські військові ліквідували високопоставленого льотчика РФ

Один із товаришів по службі Боташева розповів, що відставний генерал виконував завдання в Україні саме на Су-25

В Україні відставний генерал виконував завдання саме на Су-25

В Україні був збитий разом з літаком і загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев. Він перебував за штурвалом Су-25, який ЗСУ збили в Луганській області 22 травня. Про це повідомляє ВВС.

Один із товаришів по службі Боташева розповів, що відставний генерал виконував завдання в Україні саме на Су-25.

Як зазначається у повідомленні, Боташев – найвисокопоставлений російський льотчик, про загибель якого на війні в Україні стало взагалі відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку. Боташеву було 63 роки. Як він став виконувати бойові завдання в Україні, не відомо. За словами тих самих товаришів по службі, він «просто не зміг залишитися осторонь».

Один із колишніх товаришів по службі Боташева підтвердив ВВС, що в Україні відставний генерал виконував завдання саме на Су-25.

«Сьогодні загинув Канамат! Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и (некеровані авіаційні ракети – Бі-бі-сі), другий – бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі та… Все», – розповів учасник обговорення на одному з російських телеграм-каналів.

Як раніше повідомлялося, 22 травня, українські військові знищили російський винищувач Су-25 у Луганській області. Пілот катапультуватись не встиг.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували командира роти з полку імені Кадирова.