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    У світі

    Поліція Куби розігнала ЛГБТ-марш, трьох активістів заарештували

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    Місцева влада розцінила марш, як нелегальний, тому що організатори не отримали на нього дозволу - Поліція Куби розігнала ЛГБТ-марш, трьох активістів заарештували
    Місцева влада розцінила марш, як нелегальний, тому що організатори не отримали на нього дозволу

    Представники ЛГБТ-руху протестували проти скасування параду проти гомофобії

    Поліція Куби у Гавані 12 травня заарештувала трьох активістів під час розгону несанкціонованого ЛГБТ-маршу. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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    Зазначається, що десятки демонстрантів за права геїв маршували центром кубинської столиці до її набережної, коли співробітники служби безпеки та поліцейські в цивільному одязі втрутилися в ходу, заарештували трьох її учасників і наказали решті розійтися.

    «Представники ЛГБТ-руху протестували проти скасування параду проти гомофобії. Його організовує підконтрольний Міністерству охорони здоров’я Національний центр сексуальної освіти (Cenesex) протягом останніх десяти років», - йдеться у повідомленні.

    Місцева влада розцінила марш, як нелегальний, тому що організатори не отримали на нього дозволу.

    У центрі Cenesex заявили, «певні групи» планували використати захід, щоб виступити проти уряду. На це їх нібито заохотила ескалація протистояння з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Cenesex очолює Маріела Кастро, донька лідера Комуністичної партії Рауля Кастро.

    Протест став однією з перших акцій, організованих через соціальні мережі, по мірі того, як дедалі більше жителів острова отримують доступ до інтернету і росте його вплив на кубинське суспільство.

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