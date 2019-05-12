Поліція Куби розігнала ЛГБТ-марш, трьох активістів заарештували



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Місцева влада розцінила марш, як нелегальний, тому що організатори не отримали на нього дозволу

Представники ЛГБТ-руху протестували проти скасування параду проти гомофобії

Поліція Куби у Гавані 12 травня заарештувала трьох активістів під час розгону несанкціонованого ЛГБТ-маршу. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що десятки демонстрантів за права геїв маршували центром кубинської столиці до її набережної, коли співробітники служби безпеки та поліцейські в цивільному одязі втрутилися в ходу, заарештували трьох її учасників і наказали решті розійтися.

«Представники ЛГБТ-руху протестували проти скасування параду проти гомофобії. Його організовує підконтрольний Міністерству охорони здоров’я Національний центр сексуальної освіти (Cenesex) протягом останніх десяти років», - йдеться у повідомленні.

Місцева влада розцінила марш, як нелегальний, тому що організатори не отримали на нього дозволу.

У центрі Cenesex заявили, «певні групи» планували використати захід, щоб виступити проти уряду. На це їх нібито заохотила ескалація протистояння з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Cenesex очолює Маріела Кастро, донька лідера Комуністичної партії Рауля Кастро.

Протест став однією з перших акцій, організованих через соціальні мережі, по мірі того, як дедалі більше жителів острова отримують доступ до інтернету і росте його вплив на кубинське суспільство.