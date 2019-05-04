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    У Флориді Boeing зі 136 пасажирами на борту впав в річку

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    Літак&nbsp;летів чартерним рейсом з військово-морської бази США в затоці Гуантанамо на Кубі - У Флориді Boeing зі 136 пасажирами на борту впав в річку
    Літак летів чартерним рейсом з військово-морської бази США в затоці Гуантанамо на Кубі

    За попередніми даними, в результаті аварії ніхто не постраждав

    Літак Boeing 737 зі 136 пасажирами на борту впав в річку в місті Джексонвілл, штат Флорида.

    Про це повідомив мер міста Ленні Керрі у своєму Twitter.

    Комерційний лайнер авіакомпанії Miami Air летів чартерним рейсом з військово-морської бази США в затоці Гуантанамо на Кубі, уточнює CNN.

    За даними телеканалу, літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги. «Комерційний літак опинився на мілководді. Літак не занурився в воду», - написав шериф Джексонвілла у Twitter.

    За попередніми даними, в результаті аварії ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

    Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

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