У Флориді Boeing зі 136 пасажирами на борту впав в річку



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Літак летів чартерним рейсом з військово-морської бази США в затоці Гуантанамо на Кубі

За попередніми даними, в результаті аварії ніхто не постраждав

Літак Boeing 737 зі 136 пасажирами на борту впав в річку в місті Джексонвілл, штат Флорида.

Про це повідомив мер міста Ленні Керрі у своєму Twitter.

Комерційний лайнер авіакомпанії Miami Air летів чартерним рейсом з військово-морської бази США в затоці Гуантанамо на Кубі, уточнює CNN.

Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 4 мая 2019 г.

За даними телеканалу, літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги. «Комерційний літак опинився на мілководді. Літак не занурився в воду», - написав шериф Джексонвілла у Twitter.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.

За попередніми даними, в результаті аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.