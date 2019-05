У Флориді Boeing зі 136 пасажирами на борту впав в річку

За попередніми даними, в результаті аварії ніхто не постраждав

Літак Boeing 737 зі 136 пасажирами на борту впав в річку в місті Джексонвілл, штат Флорида.

Про це повідомив мер міста Ленні Керрі у своєму Twitter.

Комерційний лайнер авіакомпанії Miami Air летів чартерним рейсом з військово-морської бази США в затоці Гуантанамо на Кубі, уточнює CNN.

Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_ . Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq

За даними телеканалу, літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги. «Комерційний літак опинився на мілководді. Літак не занурився в воду», - написав шериф Джексонвілла у Twitter.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS