Тихановська: Меркель питала мене при зустрічі, чи розумію я українську

Лідер білоруської опозиції відповіла на запитання канцлера ствердно

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що під час однієї із зустрічей з європейськими лідерами, зокрема, канцлер Німеччини Анґела Меркель поцікавилася у неї, чи розуміє вона українську мову. Про це Тихановська розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Європейські лідери дуже добре володіють інформацією щодо ситуації в Білорусі. Вони знають, що відбувається, залучені до цієї ситуації і всіляко хотіли би допомогти... ми відчуваємо цю підтримку. Ангела Меркель, до речі, не те, що згадувала, але говорить про Україну, про українську мову. Вона каже: «Ви розумієте українську?». Я кажу: «Звісно, я розумію – вона дуже і дуже близька з білоруською (з російською не дуже схожа), і ми досить легко розуміємо одне одного. – «Ну, добре». Ось така швидкоплинна розмова була у нас», – розповіла Тихановська.

Зустріч лідера білоруської опозиції з канцлером Меркель відбулась 6 жовтня. Перед зустріччю з Меркель Тихановська висловила надію , що Німеччина зможе допомогти в переговорах білоруської опозиції з владою в Мінську .

У листопаді лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що новообраний президент США Джо Байден направив їй запрошення на зустріч. Конкретної дати зустрічі Тихановська не назвала. Крім того, вона анонсувала візити до Великої Британії, Норвегії.

26 листопада лідер білоруської опозиції заявила, що планує «найближчим часом» відвідати Україну. Сама Тихановська наразі перебуває у Литві.

Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.