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    У світі

    Польща дозволила іноземцям вакцинуватися від Covid-19, але за однієї умови

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    Польський уряд завтра має затвердити Національну програму щеплень від коронавірусу - Польща дозволила іноземцям вакцинуватися від Covid-19, але за однієї умови
    Польський уряд завтра має затвердити Національну програму щеплень від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Вакцинувати зможуть і іноземців, які мають посвідки на тимчасове або постійне проживання у країні

    У Польщі у січні планують розпочати безкоштовну та добровільну вакцинацію громадян від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Polskie Radio.

    Як повідомляється, польський уряд завтра має затвердити Національну програму щеплень від коронавірусу. Записувати людей на вакцинацію будуть чотирма каналами: у клініках, з використанням інфолінії, через інтернет-сторінку, або через електронний рахунок пацієнта.

    Очільник Канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик розповів, що резервувати місце на щеплення можна буде автоматично на конкретний день та годину. Особи із супутніми захворюваннями зможуть його зробити у першу чергу.

    «Є категорія захворювань, що підвищує ризик захворювання на Covid-19 і особи з цієї групи зможуть вакцинуватися раніше», – сказав він.

    Зазначається, що перед усім також вакцинуватимуть медиків, силові органи, мешканців будинків соціальної опіки та літніх людей.

    Нагадаємо, що Польща збирається щомісяця вакцинувати від Covid-19 понад три мільйони осіб.

    Теги: Польща щеплення уряд
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