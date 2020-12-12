Польща збирається щомісяця вакцинувати від Covid-19 понад три мільйони осіб

З середини грудня в польських ЗМІ і соцмережах буде вестися активна кампанія за необхідність щеплення від коронавірусу

Наступного тижня буде представлена карта пунктів щеплення в Польщі

У Польщі понад 8,3 тисяч груп медиків починають вакцинацію населення від коронавірусу. Це дасть можливість щомісяця вакцинувати понад три мільйони осіб.

Про це в суботу заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік.

«Для реалізації програми вакцинації були залучені 8 319 груп, які здійснюють щеплення. Відповідно, щомісяця можна буде виконувати 3,4 млн щеплень», – сказав чиновник.

За його словами, 15-16 грудня буде представлена карта пунктів щеплення в країні. З середини грудня в польських ЗМІ і соцмережах буде вестися активна кампанія за необхідність щеплення від коронавірусу.

Глава канцелярії прем'єр-міністра зазначив, що в січні в Польщу може надійти перша партія вакцини в кількості 1,1 млн доз.

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща у шести різних виробників закупила понад 60 мільйон доз вакцин проти коронавірусу. Планується робота восьми тисяч пунктів з вакцинації.

Першими вакцинуватимуть медиків, працівників соціальних служб, громадян, старших за 60 років, військовослужбовців.

Нагадаємо, що Канада замовила 266 млн доз вакцини від Covid-19.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.