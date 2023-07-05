Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща очікує на міграційну кризу через присутність «вагнерівців» у Білорусі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща очікує на міграційну кризу через присутність «вагнерівців» у Білорусі
«Вагнерівці», перебуваючи в Білорусі, можуть підштовхнути мігрантів рухатися до польського кордону
фото з відкритих джерел

Польща очікує, що режим Лукашенка може використати найманців Пригожина для провокацій на польському кордоні

Група «вагнерівців», перебуваючи в Білорусі, може підштовхнути мігрантів рухатися до польського кордону та спричинити кризу. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польща Мацей Вонсік, повідомляє PAP.

Після повідомлень, що «вагнерівців» перекинуть до Білорусі, Польща очікує, що режим Лукашенка може використати найманців Пригожина для провокацій на польському кордоні.

«Ці криваві найманці, часто злочинці, можуть виконувати будь-які завдання. Вони можуть ходити в оточенні Лукашенка, виконувати його завдання. Вони також можуть підштовхувати мігрантів до польського кордону», – зазначив Вонсік.

Раніше повідомлялося, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Нагадаємо, на території Білорусі активно зводяться польові табори, де будуть жити найманці ПВК «Вагнер».

До слова, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

Читайте також: Боррель визначив ключові уроки, які ЄС повинен винести зі спроби заколоту РФ
Теги: Польща Олександр Лукашенко Міноборони путін наказ президент переговори Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Польща очікує на міграційну кризу через присутність «вагнерівців» у Білорусі
Польща очікує на міграційну кризу через присутність «вагнерівців» у Білорусі
На борту судна біля Болгарії за незрозумілих обставин загинули двоє росіян
На борту судна біля Болгарії за незрозумілих обставин загинули двоє росіян
The Economist опублікував список «корисних ідіотів Путіна»: які країни очолили рейтинг
The Economist опублікував список «корисних ідіотів Путіна»: які країни очолили рейтинг
Секретна служба США знайшла кокаїн у Білому домі – ЗМІ
Секретна служба США знайшла кокаїн у Білому домі – ЗМІ
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)
У російському Білгороді прогриміли вибухи (відео)
У російському Білгороді прогриміли вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
76K
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
33K
Розвідка повідомила, чим займатиметься ватажок ПВК «Вагнер» у Білорусі
28K
Предстоятель УГКЦ Святослав: Не можна відмовлятися від служби через релігійні переконання
15K
Білоруська православна церква зробила пропозицію монахам із Лаври
8013
Дійти до Перемоги. 10 правил виживання на війні

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту