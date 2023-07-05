Польща очікує на міграційну кризу через присутність «вагнерівців» у Білорусі

«Вагнерівці», перебуваючи в Білорусі, можуть підштовхнути мігрантів рухатися до польського кордону

Польща очікує, що режим Лукашенка може використати найманців Пригожина для провокацій на польському кордоні

Група «вагнерівців», перебуваючи в Білорусі, може підштовхнути мігрантів рухатися до польського кордону та спричинити кризу. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польща Мацей Вонсік, повідомляє PAP.

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Після повідомлень, що «вагнерівців» перекинуть до Білорусі, Польща очікує, що режим Лукашенка може використати найманців Пригожина для провокацій на польському кордоні.

«Ці криваві найманці, часто злочинці, можуть виконувати будь-які завдання. Вони можуть ходити в оточенні Лукашенка, виконувати його завдання. Вони також можуть підштовхувати мігрантів до польського кордону», – зазначив Вонсік.

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Раніше повідомлялося, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Нагадаємо, на території Білорусі активно зводяться польові табори, де будуть жити найманці ПВК «Вагнер».

До слова, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.