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Де житимуть найманці Пригожина? Журналісти показали табори в Білорусі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Де житимуть найманці Пригожина? Журналісти показали табори в Білорусі (фото)
Табір розбито приблизно для 8 тис. осіб
фото: telegram-канал «Сирена»

Будівництво таборів розгорнуто в Осиповицькому районі

На території Білорусі активно зводяться польові табори, де будуть жити найманці ПВК «Вагнер» . Фото таборів опублікував Telegram-канал «Сирена».

Як зазначається, будівництво таборів розгорнули в Осиповицькому районі (південний захід Могильовської області).

Канал повідомляє, що фото зроблені місцевим жителем. На них можна помітити намети М-30, а всередині – дерев'яні нари і настили. В одному наметі може розміститися до 60 осіб, а на встановлення кожного витрачається не більше 30 хв.

6 фото
На весь екран

«Кілька днів тому ми підраховували, що на супутникових знімках табору в селі Ціль під Осиповичами розбито близько 298 наметів. У кожному може розташовуватися по 30 осіб. З огляду на те, що частина наметів – для госппотреб, то можна сказати, що табір розбито проблизно для 8 000 осіб.

Також зазначимо, що фотографії підтверджують інформацію про те, що в с. Ціль «будують нари і туалети»  та «триває спорудження дворівневих нар із дерева», «збирають лавки і столи» та «встановлюють намети», – йдеться у повідомленні моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

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Теги: путін ПВК Вагнера Євген Пригожин Білорусь

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