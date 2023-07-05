Головна Світ Політика
search button user button menu button

Боррель визначив ключові уроки, які ЄС повинен винести зі спроби заколоту РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Боррель визначив ключові уроки, які ЄС повинен винести зі спроби заколоту РФ
Боррель назвав головні уроки, які ЄС має винести після спроби заколоту в Росії
фото з відкритих джерел

Жозеп Боррель вважає, що спроба заколоту ПВК «Вагнера» показала слабкість нинішнього режиму в Росії

Високий представник ЄС прокоментував уроки, які Європейський Союз та світове співтовариство мають винести зі спроби військового заколоту, що похитнув російську державу. Про це у власному блозі написав глави європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Першим уроком, на його думку, є те, що агресивна війна проти України ослабила режим Володимира Путіна набагато більше, ніж багато спостерігачів думали. 

«З лютого 2022 року він, було схоже, продовжив або навіть зміцнив свою владу, попри певні нищівні поразки російської армії в Україні. Водночас оглядачі відмічали, що російська економіка не була (все ще) серйозно уражена війною і санкціями. Заколот Пригожина та той факт, що майже жодна сила не чинила активного спротиву захопленню головного російського штабу у війні проти України, а також потім - марш на Москву, показали всю глибину розколу в російській армії та у державному апараті», - написав Боррель.

Він нагадав, що 27 червня Путін вперше публічно визнав, що ПВК «Вагнера» дійсно отримувала масивну підтримку та фінансування з боку російської держави.

«Путін створив монстра, і тепер цей монстр його вкусив. Той факт, що фінансована державою група найманців відкрила вогонь по регулярній державній армії, ілюструє ступінь патології путінської Росії», - зазначив топ-дипломат ЄС.

За його словами, зростаючий ризик нестабільності, який є наслідком заколоту Пригожина, особливо небезпечний у країні, яка володіє ядерною зброєю. Одним із важливих висновків, що виходить з російської агресивної війни, є те, що путінська Росія представляє найбільшу загрозу для європейської та глобальної безпеки, оскільки її ядерний арсенал не зменшує, а лише збільшує небезпеку для всього цивілізованого світу.

«Це ще одна причина, чому ми маємо продовжувати підтримувати Збройні Сили України у виведенні російських військ геть із країни. Перемога України є найкращим шляхом для досягнення справедливого миру, на основі міжнародного права, якого Україна потребує й заслуговує. Такий мир може також відкрити можливості для Росії розпочати процес змін, що є передумовою для тривалого миру. Російська історія свідчить, що, коли настають зміни, вони можуть настати швидко. Ми маємо бути готовими до цього», - заявив Боррель.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

Теги: росія путін фінансування Україна ПВК Вагнера Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гривня продовжує зміцнюватись
Хороші новини для української економіки
9 червня, 19:15
Євген Пригожин
«Кліщі» Пригожина
21 червня, 09:17
«Totaler Krieg» – росіяни знову повторюють за нацистською Німеччиною
«Тотальна війна». Росіяни злякалися поразки?
10 червня, 15:01
«Росіяни спробують максимально качнути українське суспільство»
Росія вже оголосила перемогу в війні. Що це означає
19 червня, 10:20
Лесь Михайлович завжди вболівав за долю України
Олександру Задніпровському – 70. Легендарний актор святкує ювілей
12 червня, 18:55
До протиправної діяльності волігарх залучив топ-менеджера російської корпорації
Окупанти виготовляли «Калібри» та літаки з українського титану. Оголошено підозру російському олігарху
21 червня, 12:33
«Бал» призначений для ураження кораблів, проте через відсутність відповідних ракет він отримав можливість стрільби по сухопутних цілях
Готують обстріл українських міст. Окупанти підтягують нове озброєння
12 червня, 17:16
З ким кардинал Зуппі зустрінеться у Москві поки невідомо
Посланець Папи Римського щодо миру в Україні незабаром відвідає Москву
27 червня, 16:15
РФ визнала, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується
Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС – Міненерго
30 червня, 16:04

Політика

Байден визначився з кандидатурою наступного генсека НАТО
Байден визначився з кандидатурою наступного генсека НАТО
Боррель визначив ключові уроки, які ЄС повинен винести зі спроби заколоту РФ
Боррель визначив ключові уроки, які ЄС повинен винести зі спроби заколоту РФ
Можливі провокації росіян на ЗАЕС: Зеленський провів переговори з Макроном
Можливі провокації росіян на ЗАЕС: Зеленський провів переговори з Макроном
Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Росію спонсором тероризму
Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Росію спонсором тероризму
Новий міністр оборони Болгарії про війну в Україні: Для нас нема питання, хто агресор, а хто жертва
Новий міністр оборони Болгарії про війну в Україні: Для нас нема питання, хто агресор, а хто жертва
Нідерланди надали Україні другий пакет допомоги на 118 млн євро: на що підуть кошти
Нідерланди надали Україні другий пакет допомоги на 118 млн євро: на що підуть кошти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
57K
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
22K
Під Москвою безпілотник атакував військову частину
17K
Предстоятель УГКЦ Святослав: Не можна відмовлятися від служби через релігійні переконання
11K
Поки увага спрямована на ЗАЕС, Росія готує теракт на іншій атомній електростанції
11K
Розвідка повідомила, чим займатиметься ватажок ПВК «Вагнер» у Білорусі

Новини

5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня
Вчора, 05:25
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:40

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту