Боррель визначив ключові уроки, які ЄС повинен винести зі спроби заколоту РФ

Жозеп Боррель вважає, що спроба заколоту ПВК «Вагнера» показала слабкість нинішнього режиму в Росії

Високий представник ЄС прокоментував уроки, які Європейський Союз та світове співтовариство мають винести зі спроби військового заколоту, що похитнув російську державу. Про це у власному блозі написав глави європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Першим уроком, на його думку, є те, що агресивна війна проти України ослабила режим Володимира Путіна набагато більше, ніж багато спостерігачів думали.

«З лютого 2022 року він, було схоже, продовжив або навіть зміцнив свою владу, попри певні нищівні поразки російської армії в Україні. Водночас оглядачі відмічали, що російська економіка не була (все ще) серйозно уражена війною і санкціями. Заколот Пригожина та той факт, що майже жодна сила не чинила активного спротиву захопленню головного російського штабу у війні проти України, а також потім - марш на Москву, показали всю глибину розколу в російській армії та у державному апараті», - написав Боррель.

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Він нагадав, що 27 червня Путін вперше публічно визнав, що ПВК «Вагнера» дійсно отримувала масивну підтримку та фінансування з боку російської держави.

«Путін створив монстра, і тепер цей монстр його вкусив. Той факт, що фінансована державою група найманців відкрила вогонь по регулярній державній армії, ілюструє ступінь патології путінської Росії», - зазначив топ-дипломат ЄС.

За його словами, зростаючий ризик нестабільності, який є наслідком заколоту Пригожина, особливо небезпечний у країні, яка володіє ядерною зброєю. Одним із важливих висновків, що виходить з російської агресивної війни, є те, що путінська Росія представляє найбільшу загрозу для європейської та глобальної безпеки, оскільки її ядерний арсенал не зменшує, а лише збільшує небезпеку для всього цивілізованого світу.

«Це ще одна причина, чому ми маємо продовжувати підтримувати Збройні Сили України у виведенні російських військ геть із країни. Перемога України є найкращим шляхом для досягнення справедливого миру, на основі міжнародного права, якого Україна потребує й заслуговує. Такий мир може також відкрити можливості для Росії розпочати процес змін, що є передумовою для тривалого миру. Російська історія свідчить, що, коли настають зміни, вони можуть настати швидко. Ми маємо бути готовими до цього», - заявив Боррель.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.