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Розвідка повідомила, чим займатиметься ватажок ПВК «Вагнер» у Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка повідомила, чим займатиметься ватажок ПВК «Вагнер» у Білорусі
За словами Юсова, Пригожин обрав Білорусь через обмеженість варіантів
фото з відкритих джерел

Юсов припускає, що Пригожин не використовуватиме Білорусь для постійного базування «вагнерівців»

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців». Про це він розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«Що стосується Пригожина у Білорусі, то очевидно, що він там буватиме. Можна говорити про перенесення юридичної адреси, про використання Білорусі як певного логістичного хабу або для перекидання на інші напрямки та на інші континенти. Думаю, Африку, списувати поки що зарано. Але вести мову про те, що увесь особовий склад ПВК «Вагнер», сили та засоби перебазовані до Білорусі, поки зарано. Більшою мірою це такі інформаційні активності, які мають показати дотримання тих домовленостей, які були озвучені за результатами останніх подій, маршів та заколотів», – сказав представник Головного управління розвідки.

Відповідаючи на питання про те, чому ватажок ПВК «Вагнер» обрав саме Білорусь, Юсов додав: «Варіантів уже не так багато може бути. Наприклад, Німеччина чи Франція навряд чи погодяться, як і багато інших країн із демократичними урядами. На Північну Корею, напевно, не згодяться у самому ПВК «Вагнер». Тому варіантів залишається не так уже й багато».

Нагадаємо, на території Білорусі активно зводяться польові табори, де будуть жити найманці ПВК «Вагнер».

До слова, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

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Теги: Білорусь розвідка ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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