Польща почала вакцинувати від Covid бездомних

Польща вакцинує безхатьків Johnson & Johnson

У Польщі розпочалися акції з вакцинації проти коронавірусу безпритульних. Про це повідомляє Польське радіо.

Як зазначається, Лодзька міська рада організувала мобільний пункт щеплення, де безхатьки можуть вакцинуватися препаратом фірми «Johnson & Johnson», який потребує одноразового введення.

Проти коронавірусу можуть щепитися також люди, які не мають документа, що підтверджує особу.

Вакцинування відбувається на добровільній основі, але закликаємо усіх бажаючих прийти і зробити щеплення проти Covid-19, – говорить директор лудзького відділу Карітас священик Анджей Партика.

«У нашому місті та інших польських містах почалися акції вакцинації людей, котрі не мають постійного місця проживання ані медичного страхування. Ми заохочуємо людей, котрі перебувають у притулках, прийти та вакцинуватися. Натомість є велика група людей, котрі не ночують у притулках, і нам дуже залежить, щоби інформація про можливість вакцинації дійшла теж до них», - сказав Партика.

Луздь є одним із перших польських міст, в яких почалася акція щеплення людей, що перебувають в кризі безпритульності. Мобільний пункт щеплення пропонує одноразову вакцину фірми «Johnson & Johnson». Проти коронавірусу можуть защепитися теж люди, котрі не мають документа, що підтверджує особу.

За даними Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 179 122 390 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 879 059 летальних, одужали 163 671 168 осіб.

Нагадаємо, станом на 20 червня, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 359 тис. тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 2,08 мільйони щеплень, за останню добу з яких – 25, тисяч, більшість з них – першою дозою.