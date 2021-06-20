100 млн грн на святкування Дня Незалежності та негода на Буковині. Головні новини 20 червня

«Главком» підготував шість найголовніших новин за 20 червня

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван всеж підтвердив, що Білий дім таки заморозив військову допомогу Україні в розмірі 100 млн доларів. Україна витратить 100 млн на святкування 30-ї річниці Дня Незалежності, П‘ятий президент України Петро Порошенко мав зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, Обласний центр вакцинації для мешканців Дніпропетровської області розпочав роботу у обласному центрі, а у Чернівецькій області внаслідок зливних дощів підтоплено 14 населених пунктів.

Такими були головні новини 20 червня.

Білий дім таки заморозив $100 млн допомоги Україні

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван всеж підтвердив, що Білий дім таки заморозив військову допомогу Україні в розмірі 100 млн доларів. За його словами, це була додаткова допомога, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу Україні.

Різне розуміння ситуації з допомогою Салліван пояснює плутаниною у звітності.

«США надали Україні допомогу в розмірі 275 млн доларів і пообіцяли виділити ще 100 млн доларів, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. Враховуючи, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові 100 млн доларів», – заявив він.

Помічник Байдена також попередив, що Сполучені Штати готові допомогти Україні, якщо Росія зробить агресивні дії.

Україна витратить 100 млн на святкування 30-ї річниці Дня Незалежності

Відомо, що фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься коштом державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.

Також план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація шістьох регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ – Львів – Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.

Затверджений Кабінетом міністрів план передбачає цілий ряд заходів, серед яких, наприклад, концерт та військовий парад з артилерійським салютом в центрі Києва. Виставка військової техніки. Проведення саміту Кримської платформи і саміту перших леді та джентльменів. Урочисті заходи в регіонах тощо.

Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію вищеперелічених об’єктів.

Дощі наробили лиха на Буковині

У Чернівецькій області внаслідок зливних дощів підтоплено 14 населених пунктів.

Зазначається, що постраждали села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук Чернівецького району.

Негода підтопила десятки домогосподарств та розмила під’їзні шляхи до населених пунктів.

На місці працює Державна служба з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Керівництво області тримає ситуацію на контролі, додали в пресслужбі.

Порошенко у Стамбулі зустрівся з Вселенським Патріархом

П‘ятий президент України Петро Порошенко у ході свого візиту до Туреччини, мав зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

«Я подякував Його Всесвятості за велику віру в Бога, за велику віру в Україну і за велику любов до України», – сказав Петро Порошенко.

Петро Порошенко також взяв участь в Божественній літургії з нагоди Дня Святої Трійці у Патріаршому Храмі Святого Георгія. Літургію очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.

«Ми щасливі вітати високоповажного пана сьогодні і разом вознести молитви в нашому соборі. Як ви певне знаєте, зараз велике православне свято Трійця, це п’ятдесят днів після Великодня. І це була приємність – згадувати, як спільними зусиллями надали автокефалію Православній Церкві України. І це дуже тішить – бачити, як нова Церква розвивається, має поступ», – сказав Вселенський Патріарх.

Він підтвердив, що у серпні планує відвідати Україну. «Ми дякуємо Господу, я з натхненням чекаю на візит до України у серпні, щоб відсвяткувати разом з українцями тридцяту річницю Незалежності і України. Тож ми будемо мати приємність і щастя бути знову на святій українській землі, що стала християнською завдяки зусиллям і місіонерській роботі материнської Константинопольської православної церкви», – зазначив Варфоломій.

«Я надсилаю своє благословення і вітання всім людям в Україні, всім без виключення українцям, не розділяючи їх жодним чином. Нехай Господь благословить Україну і українців», – побажав Вселенський Патріарх.

Центр масової вакцинації розпочав роботу у Дніпрі

Обласний центр вакцинації для мешканців Дніпропетровської області розпочав роботу у обласному центрі. У ньому від коронавірусу щеплюватимуть осіб, які записалися до листа очікування.

Виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Вікторія Кулик розповіла, що у центрі вакцинації працює певний алгоритм приймання відвідувачів – спочатку охочі імунізуватися мають зареєструватися, згодом їх оглядає лікар та медичний працівник робить щеплення.

«Вакцина зберігається при температурі +2, +8. З холодильника її виймаємо безпосередньо перед щепленням. Друга доза – через 28 днів. Зазвичай вакцинація переноситься легко», – розповіла медсестра Оксана Колєснікова.

Після вакцинації пацієнт ще близько 30 хвилин перебуває під наглядом лікарів. Щеплення в обласному центрі роблять вакциною CoronaVac.

Дніпропетровський обласний центр вакцинації проти коронавірусу працює за адресою: вулиця Шолом-Алейхема, 4/26, у дворі – вхід біля Будинку Пчолкіна. Графік роботи – у суботу та неділю з 10.00 до 15.00. На щеплення із собою потрібно взяти паспорт та ідентифікаційний код.

НБУ введе в обіг дві нові монети

Національний банк із 21 червня випустить в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом у 2 і 10 грн. Їх присвячено 25-річчю Конституції і Герою України Василю Сліпаку. Замовити їх можна на сайті НБУ (онлайн), або у відділі реалізації (Київ, Контрактова площа, 2а).

«25 років Конституції України»: номінал монети 10 грн

Монета виготовлена тиражем 2500 штук. Художник монети – Владислав Яровий, а скульптор – Юрій Лук'янов.

Монета «Василь Сліпак»: номінал 2 грн

Василь Сліпак – Герой України, оперний співак, соліст Паризької національної опери. З 2015-го захищав Україну у війні з російським агресором на Донбасі, загинув 26 червня 2016-го.

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