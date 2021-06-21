Вчені назвали спосіб швидкого лікування коронавірусу

Як вважають фахівці, скоротити лікування від вірусу можна, в середньому, на 3 дні

Використання інгалятора від бронхіальної астми може істотно скоротити час одужання від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Telegraph з посиланням на вчених з Оксфордського університету.

Завдяки дослідженню стало відомо, що будесонід, що застосовується для лікування астми та хронічної обструктивної хвороби легень, здатний допомогти хворим з Covid-19.

Як вважають фахівці, скоротити лікування від вірусу можна, в середньому, на 3 дні.

«Міністерство охорони здоров'я продовжить відстежувати результати випробувань цього методу лікування в міру надходження нових даних і скоректує рекомендації в разі необхідності», – розповіла парламентський заступник міністра Джо Черчилль.

Лікарі хочуть використовувати дані ліки індивідуально для кожного окремого випадку.

Експерти додали, що будесонід можна застосувати для лікування Covid-19 в домашніх умовах.

Професор Річард Хоббс, що став одним з учасників дослідження, назвав це відкриття «важливою віхою для пандемії».

Нагадаємо, станом на 20 червня, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 359 тис. тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 2,08 мільйони щеплень, за останню добу з яких – 25, тисяч, більшість з них – першою дозою.