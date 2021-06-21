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    Вчені назвали спосіб швидкого лікування коронавірусу

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    Вчені назвали спосіб швидкого лікування коронавірусу - Вчені назвали спосіб швидкого лікування коронавірусу
    Вчені назвали спосіб швидкого лікування коронавірусу
    Фото: Depositphotos

    Як вважають фахівці, скоротити лікування від вірусу можна, в середньому, на 3 дні

    Використання інгалятора від бронхіальної астми може істотно скоротити час одужання від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Telegraph з посиланням на вчених з Оксфордського університету.

    Завдяки дослідженню стало відомо, що будесонід, що застосовується для лікування астми та хронічної обструктивної хвороби легень, здатний допомогти хворим з Covid-19.

    Як вважають фахівці, скоротити лікування від вірусу можна, в середньому, на 3 дні.

    «Міністерство охорони здоров'я продовжить відстежувати результати випробувань цього методу лікування в міру надходження нових даних і скоректує рекомендації в разі необхідності», – розповіла парламентський заступник міністра Джо Черчилль.

    Лікарі хочуть використовувати дані ліки індивідуально для кожного окремого випадку.

    Експерти додали, що будесонід можна застосувати для лікування Covid-19 в домашніх умовах.

    Професор Річард Хоббс, що став одним з учасників дослідження, назвав це відкриття «важливою віхою для пандемії».

    Нагадаємо, станом на 20 червня, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 359 тис. тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 2,08 мільйони щеплень, за останню добу з яких – 25, тисяч, більшість з них – першою дозою.

    Теги: хвороби ліки час коронавірус
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    Вчені назвали спосіб швидкого лікування коронавірусу