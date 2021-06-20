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    Центр масової вакцинації розпочав роботу у Дніпрі (фото)

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    Безкоштовна імунізація громадян відбуватиметься у Дніпрі щовихідних - Центр масової вакцинації розпочав роботу у Дніпрі (фото)
    Безкоштовна імунізація громадян відбуватиметься у Дніпрі щовихідних
    Фото: fakty.com.ua

    Щеплення в обласному центрі роблять вакциною CoronaVac

    Обласний центр вакцинації для мешканців Дніпропетровської області розпочав роботу у обласному центрі. Як повідомляють «Факти», у ньому від коронавірусу щеплюватимуть осіб, які записалися до листа очікування.

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    Центр масової вакцинації розпочав роботу у Дніпрі (фото)
    Центр масової вакцинації розпочав роботу у Дніпрі (фото)
    Центр масової вакцинації розпочав роботу у Дніпрі (фото)
    Центр масової вакцинації розпочав роботу у Дніпрі (фото)
    Центр масової вакцинації розпочав роботу у Дніпрі (фото)

    Виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Вікторія Кулик розповіла, що у центрі вакцинації працює певний алгоритм приймання відвідувачів – спочатку охочі імунізуватися мають зареєструватися, згодом їх оглядає лікар та медичний працівник робить щеплення.

    «Вакцина зберігається при температурі +2, +8. З холодильника її виймаємо безпосередньо перед щепленням. Друга доза – через 28 днів. Зазвичай вакцинація переноситься легко», – розповіла медсестра Оксана Колєснікова.

    Після вакцинації пацієнт ще близько 30 хвилин перебуває під наглядом лікарів. Щеплення в обласному центрі роблять вакциною CoronaVac.

    Дніпропетровський обласний центр вакцинації проти коронавірусу працює за адресою: вулиця Шолом-Алейхема, 4/26, у дворі – вхід біля Будинку Пчолкіна.Графік роботи – у суботу та неділю з 10.00 до 15.00. На щеплення із собою потрібно взяти паспорт та ідентифікаційний код.

    Нагадаємо, що повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 359 тис. тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 2,08 мільйони щеплень, за останню добу з яких – 25, тисяч, більшість з них – першою дозою.

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    Теги: Дніпро лікар паспорт Дніпропетровщина хвороби щеплення вулиця вакцинація
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    Центр масової вакцинації розпочав роботу у Дніпрі (фото)