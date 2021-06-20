  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    За добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 25 тисяч людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Одну дозу отримали 21616&nbsp;людей - За добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 25 тисяч людей
    Одну дозу отримали 21616 людей
    Фото з відкритих джерел

    До листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 715211 людей

    Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 359 тис. тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 2,08 мільйони щеплень, за останню добу з яких – 25, тисяч, більшість з них – першою дозою. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

    «25603 людини щеплено проти Covid-19 за добу 19 червня 2021 року. Одну дозу отримали 21616 людей, повністю імунізовані – 3987 людей», – йдеться у повідомленні.

    Протягом доби працювали:

    • 214 мобільних бригад,
    • 362 пункти щеплення;
    • 46 центрів вакцинації.

    Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 715211 людей.

    203581906_1878710732292023_8667620366211852884_n

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1722327 людей, з них отримали 1 дозу – 1722325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2082102 щеплення.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 479 нові випадки коронавірусу. Серед них – 15 дітей та шість медпрацівників. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 544 особа, летальних випадків – 24, одужало – 755 осіб.

    Теги: хвороби епідемія щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 25 тисяч людей