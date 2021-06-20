За добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 25 тисяч людей

До листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 715211 людей

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 359 тис. тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 2,08 мільйони щеплень, за останню добу з яких – 25, тисяч, більшість з них – першою дозою. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

«25603 людини щеплено проти Covid-19 за добу 19 червня 2021 року. Одну дозу отримали 21616 людей, повністю імунізовані – 3987 людей», – йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали:

214 мобільних бригад,

362 пункти щеплення;

46 центрів вакцинації.

Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 715211 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1722327 людей, з них отримали 1 дозу – 1722325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2082102 щеплення.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 479 нові випадки коронавірусу. Серед них – 15 дітей та шість медпрацівників. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

Також за минулу добу госпіталізовано – 544 особа, летальних випадків – 24, одужало – 755 осіб.