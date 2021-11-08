Польща скликає антикризовий штаб через ситуацію з мігрантами

Сьогодні вранці у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів

У засідання візьмуть участь глави відомств Польщі

Прем'єр-міністр Польщі терміново скликає антикризовий штаб через ситуацію на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив прессекретар уряду Петро Мюллер, пише «РІА Новини».

«На 13.00 (14.00 за київським часом) призначено засідання…, в якому візьмуть участь глави відомств», – сказав він.

На ньому будуть присутні глава уряду Матеуш Моравецький, лідер партії «Право і справедливість», віце-прем'єр Ярослав Качинський, міністр національної оборони Маріуш Блащак, міністр внутрішніх справ та голова адміністрації Маріуш Каміньський.

Сьогодні вранці у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів. Декілька сотень людей рухаються до пункту пропуску Брузги.

Раніше повідомлялося, що Білорусь подвоїла кількість рейсів із Близького Сходу, якими організовано переправляє нелегалів для подальшого їх витіснення до Польщі та Литви.

Також стало відомо, що Німеччина очікує великого напливу мігрантів з Білорусі у найближчі місяці.

Крім того, Польща заявила про «напружену ситуацію» на кордоні через мігрантів. Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції.