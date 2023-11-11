Польща сьогодні відзначає 105-ту річницю Дня Незалежності

У центрі Варшави планується проведення 12 подій, що ускладнять рух мешканців столиці

11 листопада у Польщі відзначатимуть 105-ту річницю Дня Незалежності. Свято відзначають саме 11 листопада на честь проголошення незалежності держави від панування Росії, Німецької імперії та Австро-Угорської імперії в 1918 році.

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У центрі Варшави планується проведення 12 подій, що ускладнять рух мешканців столиці. Серед запланованих заходів на День Незалежності в суботу – Пробіг Незалежності та Марш Незалежності.

Спортсмени збираються перекрити центр міста до обіду.Пробіг розпочнеться о 11:11 на кільцевій розв’язці «Радослава».

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Водії мотоциклів також відсвяткують День Незалежності. Їхня поїздка стартує о 11:00 біля Храму Божого Провидіння у Вілянові до пам’ятника Пілсудському біля палацу Бельведер.

Опівдні на площі Юзефа Пілсудського розпочнуться державні урочистості, враховуючи зміну варти біля могили Невідомого солдата.

Марш Незалежності цього року стартує о 14:00 з центру міста.

11 листопада 1918 року Рада регентів у Варшаві передала військове керівництво на польських територіях у руки звільненого з ув'язнення в Німеччині польського політика Юзефа Пілсудського. Вважається, що цього дня Польща після більш як 120 років перерви знову отримала незалежність.

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Свято незалежності у цей день встановлено у 1937 році.