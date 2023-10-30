Головна Думки вголос Олег Постернак
search button user button menu button
Олег Постернак Керівник Центру политичної розвідки, політтехнолог

Чутки про смерть Путіна працюють на Кремль. Як саме

glavcom.ua
Весь цей шум побічно вселяє росіянам одну порочну ідею – Путіна можна буде позбутися тільки через його смерть
фото з відкритих джерел

Запит у гуглі «Путін помер» очолив тренди пошуку

Десятиліття спостереження за особливостями поведінки Путіна як політика моли б давно вже переконати, що ми маємо справу із неординарною автократичною особою, яка для утримання чи збільшення влади завжди використовувала складні апаратні схеми, спеціально влаштовані провокативні історії чи інформаційні операції впливу.

Це пов’язно з його професійним бекграундом та патологічними особливостями психіки, що формувалась в токсичних умовах радянських спецслужб з їх потягом до багатоходових розрахунків, всеосяжної недовіри та вседозволеності.

Тому й зараз через об’єктивні обставини віку, можливо стану здоров’я та політичного страху воєнної катастрофи напередодні старту президентської кампанії 2024 року Путін не здатен діяти в інакший спосіб ніж звичні для нього практики соціально-рефлексивного управління.

Коли виникають чутки про смерть «вождя» (а вони в авторитарній політичній культурі є найбільш популярним способом управління масовою свідомістю), що мають ще й традиційну відсилку до аналогій в російській історії (смерть Сталіна, Брєжнєва і його наступників, хвороби Єльцина тощо), то, як правило, у них декілька цілей.

У випадку із запуском чуток про смерть Путіна, до речі, інспірованих джерелами, що зовсім не заслуговують на довіру, а більше вказують на бажання створити штучний ажіотаж на популярній темі (тг-канал «Генерал СВР», колишній розвідник Жирнов та ексцентричний професор Соловей), інформаційні підрозділи спецслужб Кремля досягають декількох цілей.

Перша ціль – явити після свідомого розгону чуток «воскреслого» та здорового Путіна для категоричного закріплення в масовій свідомості росіян переконання, що Путін «у формі» і буде правити вічно, йому немає альтернативи і сподівання на його смерть марні. Досить проста технологія напередодні президентських виборів, яка дозволяє спекулювати на страхові росіян щодо майбутнього РФ без Путіна.

Друга ціль Путіна – протестувати еліту на предмет її лояльності та дій. Розбита по чиновницьким та олігархічним групам еліта давно думає про наступника, оскільки від конфігурації влади після Путіна залежить її статус, ресурси та вплив. Зрозуміло, що російська еліта живе в режимі «Путін пишу, а в умі наступник». Це прораховує і сам російський диктатор, який не хотів би пасти жертвою змови чи двірцевого перевороту. Варто лише згадати його переляканий вираз обличчя під час червневого виступу Пригожина.

Третя ціль – перебити чутки про двійників Путіна, які нещодавно почали активно проганятися альтернативними джерелами інформації в самій Росії.

Запит у гуглі «Путін помер» очолив тренди пошуку. Але примітними є надія, яку дарує смерть російського диктатора. В Україні – із цим пов'язують закінчення війни. У Росії – відчуття незвичайності та страху перед майбутнім. І ось коли виявиться, що він живий – українцям доведеться покірно миритись з ідеєю непереможності Путіна. Якщо він живий, значить його справа – кривава війна – може досить довго продовжуватись.

І ще одне. Весь цей шум побічно вселяє росіянам одну порочну ідею – Путіна можна буде позбутися тільки через його смерть. Ніякі вибори не здатні його змістити, а значить сподівання на вибори як на шанс – безпідставні та наївні. І який у них сенс, якщо позбутися Путіна можна бути лише шляхом покірного очікування його смерті.

Перенасичуючи інфопростір різними вражаючими меседжами, здатними заполонити магічну свідомість звичайних громадян, можна змішати тему двійників із більш емоційно-насиченою інформацією і змусити громадян сформувати думку про токсичність та штучність всієї інформації, що кружляє навколо них.

Тому обговорення наступників Путіна в контексті цієї чергової путінської інформаційно-психологічної витівки не має свого публічного сенсу. Але, протокол дій на випадок смерті диктатора, погоджений із самим Путіним, безумовно, існує.

Щоправда, навряд чи там є прізвище конкретного наступника. Серед безлічі прізвищ – Собянін, Мішустін, Кірієнко, Дюмін, Патрушев, які називаються різними джерелами, потенціал кожного залежить від того, хто отримає висвяту від «чекістів», силових структур та на кого буде працювати пропагандистська медіамашина, а це передбачає таємний консенсус всередині правлячої еліти.

Читайте також: Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін політика смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Херсона
Окупанти завдали ударів по дев’ятьох областях України: яка ситуація в регіонах
28 жовтня, 09:52
Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
28 жовтня, 00:43
За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 31 танк противника
На одному з напрямків ЗСУ за добу знищили рекордну кількість ворожої техніки
21 жовтня, 06:46
Від обстрілів найбільше загинуло громадян США – 32
Ізраїль повідомив, скільки українців загинуло внаслідок атаки ХАМАСу
20 жовтня, 16:57
Джонсон зізнався, що досі захоплюється російською культурою
Джонсон зізнався, що досі захоплюється російською культурою
13 жовтня, 12:55
Володимир не мав бойового досвіду, проте добровільно пішов на фронт
Повернувся з-за кордону, щоб боронити Батьківщину. Згадаймо Володимира Табака
10 жовтня, 09:00
До 30 зросла кількість поранених унаслідок ранкового російського ракетного удару по місту Харків
Удар по Харкову: МВС показало перші кадри після обстрілу (відео)
6 жовтня, 17:40
СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї
СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї
6 жовтня, 13:42
Пропагандисти вирішили брехнею показати «конкурентоспроможність» Калінінграда в умовах санкцій Заходу
Російські пропагандисти в ефірі видали польське місто за Калінінград (фото)
2 жовтня, 17:04

Олег Постернак

Чутки про смерть Путіна працюють на Кремль. Як саме
Чутки про смерть Путіна працюють на Кремль. Як саме
Суспільство починає ховатися від війни
Суспільство починає ховатися від війни
Розпад штучного утворення під назвою «РФ»
Розпад штучного утворення під назвою «РФ»
Невже буде довга війна? Чи нас врятує «чорний лебідь»
Невже буде довга війна? Чи нас врятує «чорний лебідь»
Путін зрозумів слабке місце НАТО?
Путін зрозумів слабке місце НАТО?
Як керувати електоратом. Приклад з історії
Як керувати електоратом. Приклад з історії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Член Ради з прав людини при Путіну закликав росіян убивати євреїв в Україні
11K
Представники народів РФ, яких раніше депортував Сталін, тепер закликають депортувати євреїв
9435
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці
8360
Перерізало горло ковзаном: хокеїст отримав смертельну травму просто під час матчу
5739
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3696
Біля аеропорта «Шереметьєво» у Москві прогримів вибух (відео)

Новини

«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Сьогодні, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Сьогодні, 13:20
Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту