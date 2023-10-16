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Вибори у Польщі: результати пізніх екзитполів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибори у Польщі: результати пізніх екзитполів
Зараз триває офіційний підрахунок голосів виборців на парламентських виборах та на референдумі
фото: rp.pl

Як свідчить пізнє опитування Ipsos для TVP, TVN та Polsat, партія «Громадянська коаліція» отримує 31% голосів

Станом на ранок понеділка, 16 жовтня, згідно з даними так званих пізніх екзитполів, у Польщі на парламентських виборах лідерство залишається за партією «Право і справедливість». Вона отримала 36,6% голосів, тобто має 198 місць. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Як свідчить пізнє опитування Ipsos для TVP, TVN та Polsat, партія «Громадянська коаліція» отримує 31% голосів, «Третій шлях» набирає 13,5%, партія «Нові ліві» має 8,6%, а «Конфедерація» отримує 6,4%.

За кількістю місць у Сеймі дані показують таке співвідношення: партія «ГК» – 161 місце, «Третій шлях» – 57 місць, «Нові ліві» – 30 місць, «Конфедерація» – 14 місць.

Партія Bezpartyjni Samorządowcy отримує 2,4%, і не проходить до Сейму. Такі дані екзитполів показують, що за розподілом місць у Сеймі опозиція може мати явну більшість.

 

Зауважимо, що зараз триває офіційний підрахунок голосів виборців на парламентських виборах та на референдумі.

Як повідомляє Національна виборча комісія, часткові результати виборів до Сейму відомі з 0,87% округів, і часткових результатів виборів до Сенату (0,86% округів).

Нагадаємо, партія «Право і справедливість», яка за даними екзитполів посіла перше місце на парламентських виборах у Польщі, не впевнена у тому, що зможе сформувати коаліцію. Про це заявив лідер партії Ярослав Качинський.

Також лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявив, що готовий до створення коаліційного уряду з «партнерами». До слова, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі після парламентських виборів. 

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Теги: вибори Польща Дональд Туск партії

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