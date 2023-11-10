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Страйк перевізників на польсько-українському кордоні: як це вплине на ціни у магазинах

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Страйк перевізників на польсько-українському кордоні: як це вплине на ціни у магазинах
Акція протесту позначиться на цінах імпортних товарів та тих, що виробляються з імпортної сировини 
фото з відкритих джерел

Експерти попереджають про наслідки тривалого протесту перевізників 

Протест перевізників на польсько-українському кордоні продовжується, і це може призвести до збоїв у доставці товарів до України. Про це пише «Телеграф».

Основне постачання пального до України відбувається саме через польський кордон – за даними голови агентства «А-95» Сергія Куюна, у жовтні там пройшло 36% від загального обсягу імпорту пропану-бутану, 18% бензину та 16% дизеля. За його словами, серйозні проблеми можуть виникнути по автогазу.

І саме по автогазу можуть виникнути основні проблеми. За останній місяці він подорожчав на 20% (до 31,5 грн/л), при цьому за системою «єЧерга» чекати на виїзд автотранспорту потрібно 11-13 днів, хоча ще влітку було 3-4 дні.

«Якщо підуть перебої з постачанням палива – можуть на 5-7% підняти й ціни», – стверджує Куюн.

Голова концерну «Ярослав» Олександр Барсук попередив, що це стосується всіх товарів. За його словами, після подорожчання перевезення, компанія намагається компенсувати це власним коштом, але потім сума стає непідйомною і її змушені закладати в цінники на товари. Барсук зазначив, що йдеться про 5% вартості всіх імпортних товарів і тих, у виробництві яких використовується імпортна сировина (продукти харчування, одяг, взуття ліки та ін).

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Вони планують пропускати одну вантажівку на годину, а сама акція запланована до 3 січня.

До слова, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко вважає, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску.

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Теги: продукти кордон перевезення Польща страйк ціни пальне

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