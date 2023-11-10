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Стало відомо, у якій країні ЄС офіційно працює рекордна кількість українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, у якій країні ЄС офіційно працює рекордна кількість українців
Кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі зростає
фото: inpoland

Станом на жовтень 2023 майже 750 тис. громадян України були присутні в системі соціального страхування Польщі

У Польщі рекордна кількість працевлаштованих іноземців – 1 млн 125 тис. Більшість з них українці, які сплачують внески до польської системи страхування. Таким чином це допомагає стабільно виплачувати пенсії в Польщі, пише видання Yavp. 

В Управлінні соціального страхування (ZUS) порахували, що в Польщі рекордна кількість працевлаштованих іноземців. Йдеться про 1 млн 125 тис. осіб. За рік їх побільшало на 13 тис. Три четверті іноземців, які сплачують внески до польської системи страхування, – українці.

Українців, які присутні в системі соціального страхування, також суттєво побільшало. Тільки в жовтні 2023 їхня кількість виросла на 7,5 тис. осіб. Загалом станом на жовтень 2023 майже 750 тис. громадян України були присутні в системі соціального страхування Польщі.

Таким чином серед іноземців українці сплачують 75% внесків. На другому місці йдуть білоруси, яких з вересня по жовтень 2023 побільшало на 1,6 тис. і зараз є майже 126 тис. осіб.

До слова, посол України у Польщі Василь Зварич вважає, що українській владі не потрібно змушувати біженців повертатися додому, адже згодом Україні знадобиться досвід, який зможуть запропонувати наші громадяни за кордоном. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому». За словами дипломата, українці, які приїхали до Польщі після початку повномасштабної російської агресії, мріють повернутися додому. Посол зазначив, що за статистикою, лише 12% громадян, які прибули до Польщі, мають намір залишитися там на постійній основі.

Нагадаємо, перевізники досі протестують на польсько-українському кордоні і черги з вантажівок стають дедалі довшими. Про те, як змінилася ситуація з учорашнього дня, пише Rmf. За оцінками, черга в Дорогуську збільшилася приблизно з 39 до 50 год – там знаходиться 900 вантажівок. У Гребенному розрахунковий час очікування становить 130 год. Там чекають близько 1300 вантажівок, що дорівнює показникам учорашнього дня.

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Теги: Польща посол українці робота біженці страхування зарплатня

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