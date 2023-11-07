Польща назвала питання, без вирішення якого Україні годі мріяти про вступ до ЄС

Павел Яблонський: «Без вирішення цього питання не буде довгострокового примирення з Україною»

Доки Україна не вирішить питання ексгумації останків жертв Волинської трагедії, доти країні «немає сенсу мріяти про вступ до ЄС».

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський.

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Зазначається, що розмова торкнулася ексгумації поховань поляків, які загинули під час Волинської трагедії на території України.

Дипломат сказав, що, на його думку, без розв'язання цього питання Україні «годі мріяти про вступ до Європейського Союзу».

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«Тому ми будемо абсолютно наголошувати, що без вирішення цього питання не буде довгострокового примирення з Україною», – сказав Яблонський.

Однак чиновник вирішив прямо не називати це умовою для вступу України до ЄС, а лише додав, що цю проблему необхідно вирішити.

Нагадаємо, міністр Дмитро Кулеба заявив, що Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів щодо членства у Євросоюзі.

Додамо, що у липні Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини. У документі сказано, що польсько-українське примирення має включати визнання провини і вшанування пам'яті жертв.