Польща сподівається спорудити в Україні нові кладовища



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Віцеголова польського Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик

Польська сторона клопочеться про дозвіл на відкриття робіт у кільканадцяти місцях, де спочивають поляки

Віцеголова польського Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик заявив про сподівання Польщі отримати згоду від України на спорудження кладовищ, де можна буде поховати віднайдені останки поляків.

Про це повідомляє «Польське радіо».

27 вересня Україна надала Польщі формальну згоду на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Заборону стосовно ексгумаційних робіт та встановлення пам’ятників польським жертвам на своїй території Україна ввела 2017 року.

Швагжик, директор Бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам’яті заявив, що до відповідних установ в Україні подано документи, щоб отримати дозвіл на проведення пошукових робіт.

Як він додав, наразі польська сторона клопочеться про дозвіл на відкриття робіт у кільканадцяти місцях, де спочивають поляки, що полягли або були вбиті у період польсько-більшовицької війни, 1939 року та 1943-44 років на Волині.

За його словами, обсяг пошукових робіт – величезний, йдеться про «сотні, а можливо, тисячі місць», і цим завданням повинна займатися нова установа, яка повинна мати назву: «Інститут національної пам’яті у справах пошуків в Україні».

Він висловив надію, що Польща отримає від України також згоду на спорудження кладовищ, де можна буде гідно поховати віднайдені останки поляків.

Нагадаємо, Україна дозволила Польщі проведення ексгумації жертв Волинської різні.