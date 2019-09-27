Україна дозволила Польщі проведення ексгумації жертв Волинської різні



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Офіційне прохання про відновлення ексгумації Польща подала минулого тижня

Ексгумація має проводитися українськими дослідниками разом із польськими експертами після виконання необхідних формальностей

Україна переказала Польщі формальну згоду на відновлення ексгумації жертв Волинської різні.

Про це повідомив український віце-міністр закордонних справ Василь Боднар. Інформацію про надання відповідних документів підтвердив посол Республіки Польща у Києві Бартош Ціхоцький, повідомляє 27 вересня «Польське радіо».

Згідно з умовами, висунутими українською стороною, ексгумація має проводитися українськими дослідниками разом із польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Офіційне прохання про відновлення ексгумації Польща подала минулого тижня. Цього тижня Україна дала Польщі позитивну відповідь, зазначив Боднар.

«Зараз отримана згода на проведення таких робіт, що означає, що польська сторона має вибрати пізніше виконавця. Виконавець, український виконавець, має отримати всі дозволи, вибрати місце, де будуть починатися ці пошуково-ексгумаційні роботи, і потім починати роботу спільно з польськими експертами», - сказав він.

У свою чергу посол Бартош Ціхоцький зазначив, що документ, що його надала Україна, містить перелік процедурних дій, які має здійснити польський Інститут національної пам’яті з метою відновлення ексгумації.

«Цей перелік ми переказали Інституту національної пам’яті, і зараз підтримуватимемо колег з інституту в цій процедурі», - сказав Ціхоцький.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі президент Володимир Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».